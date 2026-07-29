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Инфантино се е отказал от ултиматума си към федерациите

  • 29 юли 2026 | 17:10
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Инфантино се е отказал от ултиматума си към федерациите

От ФИФА са се отказали да слагат краен срок за решението на националните федерации относно това дали ще подкрепят новия проект на световната футболна централа. Това съобщава УЕФА в официално съобщение.

"Днес научихче, че крайният срок, наложен от ФИФА към федерациите да решат дали подкрепат предложенияти й или да получат еднократно изплащане, е оттеглен. Това казва всичко, което има нужда да знаете за този план", казват от европейската футболна централа.

"След дискусии с множество от заинтересуваните страни във футбола УЕФА знае, че има значителна и растяща опозиция на схемата на ФИФА. ФИФА не може да продължава да използва нашия спорт, за да забогатява и да прави това за нейните приятели. Трябва да развиваме играта по правилния начин. Време е да приоритизираме асоциациите, клубовете, първенствата, играчите и феновете", се допълва в съобщението.

По-рано днес изтече информация, че президентът на ФИФА Джани Инфантино е изпратил писма до националните федерации, в които им обещава пари, ако го подкрепят. Там той им беше дал краен срок - 19 септември, до когато трябваше да вземат решение.

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