Левандовски направи паметен домакински дебют в МЛС с два гола

В ранните часове на днешния 2-ри август (неделя) се изиграха общо 14 мача от редовния сезон на Мейджър Лийг Сокър на САЩ и Канада. След техния край лидери в класирането са Ванкувър Уайткапс (Западна конференция) и Нешвил (Източна конференция).



Събитието на вечерта определено бе дебютът на Роберт Левандовски, който направи паметен домакински дебют за новия си тим Чикаго Файър. Новият тим на легендарния поляк изоставаше в мача си от Шарлът, след като инкасира попадение в 18-ата минута, което бе дело на Пеп Биел, но европеецът собственоръчно изведе домакините до пълен обрат. Първо, изравни в 20-ата минута, а след това с гол в 68-ата минута изведе Чикаго Файър до успеха с крайното 2:1. Това бе общо трети мач на Левандовски в САЩ и първи в Чикаго.

В другия най-чакани мач Лионел Меси се завърна след края на Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико. Аржентинецът обаче не стъпи обратно на “зеления килим” по мечтан начин, тъй като “чаплите” направиха равенство 2:2, а двубоят бе съпътстван от куриози от страна на едно от новите звездни попълнения в отбора Каземиро.

Интер Маями пропусна да се качи на върха при завръщането на Меси, а Каземиро си вкара автогол

Ванкувър Уайткапс и ФК Лос Анджелис също направиха вълнуващ мач, който завърши при равенство 1:1, а главни действащи лица бяха бивши звезди от топ 5 първенствата на Европа. Хюн-Мин Сон откри за гостите от ЛА в 37-ата минута, а от дузпа в 76-ата изравни Томас Мюлер.

Вечерта имаше и българска следа, след като американският гражданин с корени от страната на “трикольорите” Индиана Василев бе титуляр при успеха на клубния си Филаделфия Юниън. Той остана на терена до 56-ата минута, когато бе заменен от халфа Куин Съливан.

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