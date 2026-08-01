Кръгът във Втора лига започва с три мача

Днес предстои да се изиграят първите три мача от втория кръг на Втора лига. Берое гостува на Черноморец (Бургас) в търсене на нов успех. Фратрия посреща новака Рилски спортист, а в последния двубой Спартак (Плевен) и Марек се изправят един срещу друг на Градския стадион в Ловеч.

Втора лига, II кръг

1 август, събота, 18:00 ч.:

Черноморец (Бургас) - Берое

1 август, събота, 20:00 ч.:

Фратрия - Рилски спортист

Спартак (Плевен) - Марек

2 август, неделя, 20:00 ч.:

Хебър (Пазарджик) - Вихрен (Сандански)

Добруджа - Спортист (Своге)

3 август, понеделник, 18:45 ч.:

Етър - Янтра (Габрово)

3 август, понеделник, 20:00 ч.:

Пирин (Благоевград) - ЦСКА II

Лудогорец II - Локомотив (Горна Оряховица)

4 август, вторник, 18:30 ч.:

Монтана - Несебър

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