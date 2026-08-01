Кръгът във Втора лига започва с три мача

Днес предстои да се изиграят първите три мача от втория кръг на Втора лига. Берое гостува на Черноморец (Бургас) в търсене на нов успех. Фратрия посреща новака Рилски спортист, а в последния двубой Спартак (Плевен) и Марек се изправят един срещу друг на Градския стадион в Ловеч.
Втора лига, II кръг
1 август, събота, 18:00 ч.:
1 август, събота, 20:00 ч.:
2 август, неделя, 20:00 ч.:
Хебър (Пазарджик) - Вихрен (Сандански)
3 август, понеделник, 18:45 ч.:
3 август, понеделник, 20:00 ч.:
Лудогорец II - Локомотив (Горна Оряховица)
4 август, вторник, 18:30 ч.:Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google