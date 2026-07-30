Европейските страни единодушно: Бойкот на турнирите на ФИФА

Европа е обединена в мнението си, че няма да приеме предложението на президента на ФИФА Джани Инфантино да бъдат продавани части от правата на турнирите на световната футболна централа. От УЕФА обявиха позицията на европейските футболни федерации и тя е единодушна. Европейски отбори няма да участват в турнири на ФИФА, докато плановете за продажба не бъдат оттеглени.

Това означава, че националните отбори няма да участват на световното първенство. Решението е единодушно и е подкрепено от всички 55 футболни федерации в Европа, включително и България. През март националният ни отбор участва в турнир на световната футболна централа FIFA Series в Индонезия и го спечелихме, но след това решение и подобни състезания ще бъдат без европейски отбори.

Statement on behalf of UEFA and its 55 National Associations — UEFA (@UEFA) July 30, 2026

Решението за бойкота е било взето днес на виртуалната среща, свикана от УЕФА. В нейното начало е говорил президентът на европейската футболна централа Александър Чеферин. След това се се изказали представи на 20 от федерациите.

“УЕФА и своите 55 членки са единни в позицията си. Ние единодушно и категорично отхвърляме предложението на ФИФА за прехвърляне дялове от собствеността върху Световното първенство на други състезания на ФИФА на частни инвеститори”, се казва в изявлението на УЕФА.

European nations have agreed to boycott the World Cup over FIFA’s plans to sell stakes in the tournament to private investors.



The decision was taken at a virtual meeting of the 55 national associations which are members of UEFA, the European football confederation, on Thursday,… pic.twitter.com/EfgDtSZOPK — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) July 30, 2026

“Световното първенство не може да се разглежда като инвестиционен продукт. То е едно от най-значимите спортни наследства на футбола. Изграждано е през поколенията от играчи, национални отбори и привърженици от всички континенти. Никоя част от него не бива да бъде преотстъпвана на частни инвеститори. Световното първенство не се продава. Безотговорно и неоправдано е предложение с такова значение за футбола да бъде подготвено тайно и да се стигне до прага на неговото приемане без каквито и да било съществени консултации с онези, на които е поверено управлението на играта. Това е не просто сериозен управленски провал, а отказ на ФИФА от задължението ѝ да бъде пазител на световния футбол", допълват от европейската централа.

L'UEFA décide de boycotter la Coupe du monde en cas de vente à des investisseurs privés



➡️ https://t.co/iG7AKIAziG pic.twitter.com/HUTUsiBpR0 — L'Équipe (@lequipe) July 30, 2026

“Позицията на Европа е ясна. Никога няма да придадем легитимност на този модел. Никой няма моралното право да продава това, което само съхранява за следващото поколение. В резултат на днешната дискусия, нито един национален отбор от зона УЕФА няма да участва в състезания на ФИФА, докато тези предложения са на дневен ред – освен ако идеята не бъде напълно изоставена и не бъдат дадени обвързващи гаранции, че ФИФА никога повече няма да допусне преминаването на управлението или състезанията си в частни ръце. Не бива да има никакво съмнение: УЕФА и нейните национални асоциации ще се противопоставят на тези планове с абсолютна решителност.

Има моменти, в които институциите се съдят не по това, което са готови да приемат, а по това, за което отказват да направят компромис. Това е един от тези моменти. Някои неща са просто твърде важни, за да бъдат продавани. Световното първенство на ФИФА принадлежи на футбола. Винаги ще бъде така. И докато Европа има глас, то никога няма да бъде за продан", се казва още в позицията на европейската футболна централа.

В съобщението на УЕФА се казва, че националните отбори няма да участват в турнири на ФИФА. Това означава, че на този етап тимовете ще вземат участие в Световното клубно първенство, което също се администрира от световната футболна централа.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google