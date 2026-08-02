Рома привлече гръцки национал от изпадналия Вофлсбург

Рома официално финализира трансфера на гръцкия национал Константинос Кулиеракис от Волфсбург. Според италианската платформа Football-Italia сумата по сделката е 16,5 млн евро, към които са добавени бонуси и 20-процентен дял при бъдеща продажба.

Защитникът премина успешно медицинските си прегледи днес, след което подписа петгодишен договор с „джалоросите“. Той ще носи фланелка с номер 33.

Според италианското издание „Ил Темпо“ общата стойност на операцията възлиза на 16,5 млн евро, с допълнителни 1,5 млн евро под формата на бонуси. Волфсбург ще получи и 20% от сумата при евентуален бъдещ трансфер на играча.

22-годишният Кулиеракис дебютира за националния отбор на Гърция през 2022 г. и вече има 22 мача на сметката си. Той е юноша на академията на ПАОК, откъдето преминава във Волфсбург през 2024 г. за приблизително 11,75 млн евро.

Към него е имало интерес и от страна на Кристъл Палас и Бенфика, но Рома успя да финализира трансфера тази вечер, за да подсили своите опции в отбрана. Очаква се Кулиеракис да бъде резерва на Марио Ермосо, а не титулярен избор.

СНИМКА: AS Roma// Twitter

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google