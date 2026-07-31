КОНКАКАФ се присъедини към УЕФА в бойкота срещу Инфантино и ФИФА

Планът на президента на ФИФА Джани Инфантино за продажба на дялове от Световното първенство на частен инвестиционен фонд претърпя нов сериозен удар в четвъртък. Северноамериканската футболна конфедерация КОНКАКАФ се присъедини към европейските си колеги от УЕФА в отхвърлянето на предложението.

УЕФА заяви, че нейните 55 страни членки ще бойкотират всички състезания на ФИФА, включително Световното първенство, докато предложението остава в сила. Това решение означава, че водещи нации като Германия, Франция, Англия и световният шампион Испания няма да участват в световните първенства за мъже и жени.

След собствена среща по-късно през деня, Конфедерацията на Северна, Централна Америка и Карибския басейн (КОНКАКАФ), която има 41 членове, също обяви, че отхвърля предложението. Сред членовете на КОНКАКАФ са домакините на Световното първенство през 2026 г. – САЩ, Канада и Мексико. Футболната федерация на САЩ написа в социалните мрежи, че „застава зад КОНКАКАФ и нейните членове“.

По-рано тази седмица Инфантино разкри планове за продажба на дял във „ФИФА Форвард Ентърпрайсис“ (ФФЕ), която би набрала 20 милиарда долара в замяна на влияние върху бъдещи световни първенства, включително телевизионни и търговски сделки, свързани с турнира. Усилието е финансирано от Джошуа Къшнър, брат на Джаред Къшнър, зет на бившия американски президент Доналд Тръмп.

Това е поредният опит на Инфантино да се сближи с хора от орбитата на Тръмп: чрез създаването на наградата за мир на ФИФА, позволявайки на Тръмп да се намеси в процес, довел до участието на американския нападател Фоларин Балогун на Световното първенство, а сега и опитвайки се да обвърже инвестиционната фирма на Джошуа Къшнър с 12-годишен договор за собственост с базираната в Швейцария футболна организация с нестопанска цел.

Предложението би довело до изплащане на над 80 милиона долара на всяка от 211-те асоциации членки на ФИФА отсега до 2037 г. Инфантино беше определил краен срок 19 септември за асоциациите да приемат плана, като за прилагането му е необходимо мнозинство.

След виртуална среща на 55-те асоциации членки на УЕФА, на която според източници на И Ес Пи Ен над 50 асоциации са взели думата и са изразили единодушие в гнева си към предложенията на Инфантино, европейският футболен ръководен орган се съгласи да бойкотира всички бъдещи състезания на ФИФА, докато планът за продажба не бъде изоставен.

Европейските страни единодушно: Бойкот на турнирите на ФИФА

След срещата си в четвъртък, КОНКАКАФ заяви, че нейните 41 членове „са изразили дълбоки притеснения относно липсата на надлежен процес около предложението, изкуствено краткия наложен срок и отсъствието на какъвто и да е преглед или одобрение от съответните управителни органи на ФИФА“.

Конфедерацията добави, че на нейните членове в Съвета на ФИФА ще бъде възложено да „ангажират ФИФА, за да се определи как съществуващите огромни резерви на ФИФА могат да бъдат използвани за увеличаване на финансирането по програмата „ФИФА Форвард“ за развитие на футбола в нашия регион“, както и да „инструктират президента на ФИФА да гарантира, че всеки въпрос следва правилните управленски процеси чрез персонала и Съвета на ФИФА, в съответствие с Устава на ФИФА“.

Финансовият хазартен ход на Инфантино сега може да застраши неговото доскоро сигурно 11-годишно президентство на ФИФА, тъй като гневът и разочарованието от него нарастват сред футболните заинтересовани страни, включително три от шестте континентални конфедерации. ФИФА е определила краен срок 18 ноември за потенциални кандидати да се заявят за президентските избори на 211-те членове, насрочени за следващия март в Рабат, Мароко.

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