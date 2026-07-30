УЕФА опитва да убеди президента на ПСЖ да се изправи срещу Инфантино

Планът на президента на ФИФА Джани Инфантино да продаде част от турнирите на организацията на частни инвеститори и то чрез хора, близки до Доналд Тръмп, може да доведе до криза в световния футбол. На фона на случващото се конфликтът между световната футболна централа и УЕФА става все по-очевиден.

Европейската футболна централа търси кандидат, който да се изправи срещу Инфантино на изборите за президент за ФИФА през март 2027 г. От УЕФА виждат президента на Пари Сен Жермен Насер Ал-Хелаифи като най-добрият вариант. Според мнозина той е един от малкото хора, които имат реален шанс в битката за шеф на световния футбол. Проблемът е, че катарецът няма желание да се бори за тази позиция.

Говорител на Ал-Хелаифи потвърди намеренията му: “Насер няма никаква амбиция, намерение или интерес по отношение на тази роля във ФИФА. Той ще продължи тихо да подкрепя всички глобални и европейски футболни институции”.

UEFA in talks to put forward a candidate to rival Gianni Infantino at FIFA presidential election, as exclusively revealed.



Nasser Al-Khelaifi has significant support, as reported on @talkSPORT two weeks ago.



Those close to Al-Khelaifi insist he has no aspirations to stand, nor… pic.twitter.com/M9WtFA5AXs — Ben Jacobs (@JacobsBen) July 30, 2026

Въпреки че президентът на ПСЖ е един от малкото с шансове да победи Инфантино в избори, вероятността това да се случи е доста малка. Шефът на световния футбол има огромно влияние и подкрепата на повечето футболни асоциации по света. Показателни за това са действията му, от които е очевидно, че той смята, че може да взима решения без да се съобразява с никой.

В Европа може да се възмущават от плановете на Инфантино, но извън този континент като цяло го подкрепят. Една от причините е, че той осигури повече пари на по-бедните федерации, а сега им обеща още по-големи приходи. Президентът на ФИФА има подкрепата на Африка, Азия и Южна Америка. Това означава, че дори всички 55 европейски федерации да са срещу него, това няма да е достатъчно, тъй като членовете на ФИФА са 211.

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Снимки: Imago