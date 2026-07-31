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Британският премиер поиска оставката на Инфантино

  • 31 юли 2026 | 18:47
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Министър-председателят на Обединеното кралство Анди Бърнам определи Джани Инфантино като "неподходящия човек" да ръководи ФИФА, след като старши съветник на президента подаде оставка, а трета конфедерация се противопостави на плана му за продажба на дялове от турнири на частни инвеститори.

Бърнам разкритикува предложението още при първоначалното му обявяване и в петък заяви пред репортери: "Това беше скандално предложение. Идеята, че изобщо може да бъде представено, показва, че според мен (той) е неподходящият човек да ръководи организацията".

Бърнам направи изявлението си часове след като Азиатската футболна конфедерация (АФК) обяви, че „застава в солидарност“ със своите колеги от Европа и Северна, Централна Америка и Карибите. От АФК добавиха, че планът на Инфантино не може „реалистично да постигне необходимия широк консенсус и единство, нужни за придвижването му напред“.

Инфантино беше посочил, че за приемането на предложенията ще е необходимо обикновено мнозинство – тоест 106 от 211-те членове трябва да гласуват „за“. УЕФА – органът, управляващ европейския футбол – има 55 гласа. КОНКАКАФ, която отговаря за футбола в Северна, Централна Америка и Карибите, има 35, а Азия – 46. Ако всички асоциации членки подкрепят позицията на своите ръководни органи, това би означавало, че 136 нации са против плана на Инфантино.

Британският министър на културата, медиите и спорта Лиса Нанди също подкрепи решението на УЕФА да бойкотира турнирите на ФИФА: "Това е принципно решение, което категорично подкрепяме. Футболът принадлежи на феновете, не на инвеститори милиардери. Стига толкова. Време е да заемем твърда позиция, за да защитим нашата игра".

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