Инфантино: Световното през 2030-а ще е най-доброто в историята

Президентът на ФИФА Джани Инфантино е убеден, че Световното първенство през 2030 г. ще бъде най-доброто в историята.
По време на свое посещение в Мароко за участие в честванията на Деня на трона, ръководителят на световния футбол изрази възхищението си от страната.
„Мароканците са страстни любители на футбола, които с радост и ентусиазъм празнуват успехите на своя национален отбор“, отбеляза швейцарецът.
Той също така заяви, че Мондиал 2030 „без съмнение ще се превърне в най-добрия в историята“.
„Следващото Световно първенство ще бъде най-доброто, защото ще се проведе в най-красивата от красивите страни – Мароко“, каза Инфантино.
„Да живее Мароко! И благодаря, че ме приехте“, добави президентът на ФИФА.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Imago