Инфантино: Световното през 2030-а ще е най-доброто в историята

Президентът на ФИФА Джани Инфантино е убеден, че Световното първенство през 2030 г. ще бъде най-доброто в историята.

По време на свое посещение в Мароко за участие в честванията на Деня на трона, ръководителят на световния футбол изрази възхищението си от страната.

„Мароканците са страстни любители на футбола, които с радост и ентусиазъм празнуват успехите на своя национален отбор“, отбеляза швейцарецът.

🎙️ Infantino à l’occasion de la Fête du Trône :



« Quand je viens au Maroc, je suis chez moi.



La Coupe du Monde 2030 sera « la plus belle de l’histoire ». 🇲🇦🏆

pic.twitter.com/o4EN1DzWRy — Lion Times 🇲🇦 (@LionTimes_) July 30, 2026

Той също така заяви, че Мондиал 2030 „без съмнение ще се превърне в най-добрия в историята“.

„Следващото Световно първенство ще бъде най-доброто, защото ще се проведе в най-красивата от красивите страни – Мароко“, каза Инфантино.

„Да живее Мароко! И благодаря, че ме приехте“, добави президентът на ФИФА.

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Снимки: Imago