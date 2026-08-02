Тебас продължи с атаките срещу Инфантино и този път дори му поиска оставката

Хавиер Тебас продължи с острите критики към Джани Инфантино и чрез профила си в социалната мрежа „Х“ призова за смяна на ръководството на ФИФА. Президентът на Ла Лига определя оттеглянето на предложението за продажба на бъдещи световни първенства като „добра новина“, но предупреждава, че това не решава структурните проблеми на институцията. Според Тебас би било „сериозна грешка“ дебатът да се счита за приключен след тази стъпка назад, тъй като по негово мнение истинският конфликт се крие в модела на управление, наложен от ФИФА по време на мандата на Инфантино.

INFANTINO NO DEBE CONTINUAR.

Que la FIFA haya retirado su propuesta de privatizar sus competiciones es una buena noticia. Pero sería un grave error pensar que con ello se ha resuelto el problema de gobernanza.



Las confederaciones,asociaciones, Ligas ,jugadores... no deberían… pic.twitter.com/pjeHYTTPnd — Javier Tebas Medrano (@Tebasjavier) August 1, 2026

Съмнения относно управлението на ФИФА

В своето съобщение президентът на Ла Лига изброява няколко случая, които според него поставят под въпрос управлението на международната организация. Сред тях той цитира отмяната на червен картон след политическа намеса (Балогун), оттеглянето на обвинения по исторически корупционни скандали във ФИФА, високите цени на билетите за Световното първенство и едностранно взетите решения относно международния календар, новите турнири и техните формати.

Президентът на Ла Лига: ФИФА унищожава футбола с лъжи, Инфантино трябва да си тръгне

"Световният футбол се нуждае от ново ръководство"

Тебас отива още по-далеч и настоява за смяна на върха в най-висшия орган на световния футбол. „Джани Инфантино не трябва да продължава да ръководи ФИФА“, заявява той, като смята, че спортът се нуждае от „ново ръководство, което да модернизира управлението, да възстанови институционалното доверие и да изгражда бъдещите решения в съгласие със засегнатите страни, като предварително оценява тяхното спортно, икономическо и социално въздействие, вместо да ги налага едностранно“.

Тебас отговори на “жалкото” съобщение на Инфантино

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google