Инфантино и Тръмп вредят на футбола, смята Блатер

Близките отношения между президента на ФИФА Джани Инфантино и президента на САЩ Доналд Тръмп вредят на футбола. Това мнение изрази бившият президент на световната футболна централа Сеп Блатер в профила си в социалната мрежа Х.

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90-годишният швейцарец каза това малко след публикацията на “Таймс”, че ФИФА се готви да продаде дялове от Световното първенство на крупни инвеститори. Според информацията Инфантино планира да осъществи тази сделка с близки до Тръмп бизнесмени, което ще му донесе лично на него приходи от десетки милиони долари.

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"Близките отношения между ръководителя на ФИФА и президента на САЩ достигнаха финансово измерение, което е дълбоко вредно за футбола. Никой няма право да продава нашата игра", написа Блатер.

The close relationship between the FIFA President and the US President has reached a financial dimension that is deeply damaging football. No one has the right to sell our game. #GianniInfantino #DonaldTrump #FIFA #UEFA #USA #Sellout — Joseph S Blatter (@SeppBlatter) July 28, 2026

На завършилото преди броени дни Световно първенство в САЩ, Канада и Мексико за пръв път участваха 48 отбора. По време на шампионата Инфантино заяви, че е възможно допълнително увеличаване на тимовете и техният брой да достигне до 64 в бъдеще.

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