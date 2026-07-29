Инфантино и Тръмп вредят на футбола, смята Блатер

Близките отношения между президента на ФИФА Джани Инфантино и президента на САЩ Доналд Тръмп вредят на футбола. Това мнение изрази бившият президент на световната футболна централа Сеп Блатер в профила си в социалната мрежа Х.
Инфантино измисли нова схема: ФИФА продава част от световното първенство
90-годишният швейцарец каза това малко след публикацията на “Таймс”, че ФИФА се готви да продаде дялове от Световното първенство на крупни инвеститори. Според информацията Инфантино планира да осъществи тази сделка с близки до Тръмп бизнесмени, което ще му донесе лично на него приходи от десетки милиони долари.
УЕФА е твърдо против поредната противоречива идея на Инфантино
"Близките отношения между ръководителя на ФИФА и президента на САЩ достигнаха финансово измерение, което е дълбоко вредно за футбола. Никой няма право да продава нашата игра", написа Блатер.
На завършилото преди броени дни Световно първенство в САЩ, Канада и Мексико за пръв път участваха 48 отбора. По време на шампионата Инфантино заяви, че е възможно допълнително увеличаване на тимовете и техният брой да достигне до 64 в бъдеще.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google