Доналд Тръмп заяви, че не е говорил с Инфантино за плана му да продава дялове от световното първенство

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви пред медиите в Кемп Дейвид, че не е разговарял с президента на ФИФА Джани Инфантино относно плановете за продажба на дял от Световното първенство по футбол на частни инвеститори, съобщава агенция "Ройтерс".

На въпрос към Тръмп дали е говорил с Инфантино по темата, президентът на САЩ отговори: "Не, се сме говорили за това". Той бързо се насочи към друг журналист, като показа, че няма желание да навлиза в разговор по този въпрос.

Q: Did Gianni Infantino speak with you about selling the World Cup?



Trump: No. pic.twitter.com/TnzSE92qRc — Acyn (@Acyn) July 31, 2026

ФИФА обяви във вторник, че планира да създаде търговско дъщерно дружество на стойност 20 милиарда долара, което да управлява Световното първенство и другите събития, и ще предложи дялове до 20% в него на външни инвеститори, а според "Таймс" сериозно участие в сделката ще имат близки до Доналд Тръмп.

Международната футболна централа, която проведе първия Мондиал с 48 отбора по-рано през лятото в САЩ, Канада и Мексико, ще запази контрол върху дружеството, но и ще предложи миноритарни дялове в него на частни инвеститори на стойност до 4,2 милиарда долара. Тръмп и Инфантино поддържат близки приятелски отношения и го демонстрираха по време на Световното първенство по футбол в САЩ, Мексико и Канада.

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Снимки: Gettyimages