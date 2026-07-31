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ФИФА започна да работи по разширяването на световното първенство до 64 отбора

  • 31 юли 2026 | 18:04
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ФИФА започна да работи по разширяването на световното първенство до 64 отбора

ФИФА стартира консултативен процес за разширяване на световното първенство до 64 отбора, като според документи, предоставени на Press Association, решението трябва да бъде взето до 14 август. Крайният срок е един месец преди да изтече ултиматумът на президента на ФИФА Джани Инфантино към 211-те асоциации членки да одобрят плана му за продажба на дял, контролиращ основните състезания на организацията.

Президентът на ФИФА Джани Инфантино е под огромен натиск на фона на нарастващата опозиция срещу плановете за създаване на дъщерно дружество на стойност 20 милиарда долара, което да менажира Световното първенство, като три конфедерации вече го отхвърлиха, а негов старши съветник подаде оставка.

Въпреки широката опозиция срещу опита за продажба на дял от Световното първенство на частни инвеститори, в четвъртък ФИФА разпространи изследователски документ, озаглавен „Потенциално разширяване на Световното първенство на ФИФА до 64 отбора“, с времева рамка от едва 15 дни за вземане на решение.

В документа от пет страници ФИФА заявява, че „обмисля стратегическите последици от евентуално разширяване на Световното първенство на ФИФА отвъд настоящия формат“.

„Ето защо ФИФА желае да назначи независима агенция, която да определи дали и как разширяването на Световното първенство на ФИФА от 48 на 64 участващи отбора, считано от изданието през 2030 г., би се отразило на предложението за турнира и на футболната екосистема“, се казва още в документа.

Документът дава зелена светлина за „споделяне на изследователския доклад“ на 30 юли, като „представянето на предложението от агенцията е насрочено за 7 август“. Решението на ФИФА е предвидено да последва на 14 август, преди пълният анализ да бъде представен на 11 септември – осем дни преди крайния срок на Инфантино за приемане на плана му за продажба.

Решението на ФИФА е предвидено да последва на 14 август, преди пълният анализ да бъде представен на 11 септември – осем дни преди крайния срок на Инфантино за приемане на плана му за продажба.

В кратката информация на ФИФА се добавя: „Доказателства от потребители или фенове могат да се използват, когато е от полза, но не трябва да се превръщат в център на проучването, което остава фокусирано върху B2B. Анализът трябва да позволи ясна стратегическа преценка: разширява ли форматът с 64 отбора глобалната значимост и участие по начин, който укрепва футболната икономика, или разводняването, претоварването на календара, сложността на изпълнението и насищането подкопават предложението?“ 

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