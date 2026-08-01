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11-те на Левски и Септември (София), първи минути за Асен Митков

  • 1 авг 2026 | 17:47
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Слушай на живо: Левски - Септември (София)

Станаха ясни стартовите състави на Левски и Септември (София). Двата тима се изправят един срещу друг в двубой от третия кръг на еfbet Лига.

Старши треньорът на "сините" Хулио Веласкес прави шест промени от двубоя в Румъния срещу Универитатя. От първата минута започват Кристиан Макун, Алекс Сентейес, Гашпер Търдин, Асен Митков, Мазир Сула и Давид Кусо. Дебют за сезона ще запише капитанът на младежкия национален отбор на България.

Наставникът на гостите Шимао Фрейташ ще разчита на 23-годишния нападател от Португалия - Андре Либерал, който да успее да замени Бертран Фурие. Както е известно, френският таран бе продаден в Урал (Екатеринбург).

ЛЕВСКИ - СЕПТЕМВРИ 0:0

Стартови състави:

Левски: 92. Светослав Вуцов, 21. Алдаир, 31. Никола Серафимов, 4. Кристиан Макун, 20. Алекс Сентейес, 18. Гашпер Търдин, 10. Асен Митков, 22. Мазир Сула, 47. Акрам Бурас, 27. Давид Кусо, 7. Рейналдо

Септември: 12. Владимир Иванов, 4. Мартин Христов, 13. Кубрат Йонашчъ, 8. Божидар Пенчев, 5. Йоан Бауренски, 28. Стоян Стоичков, 11. Александър Джамов, 3. Себастиян Уейд, 27. Андре Либерал, 6. Педро Ферейра, 29. Ерар Францети

Стадион: "Георги Аспарухов", София
Главен съдия: Мариян Гребенчарски

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Снимки: Борислав Трошев

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