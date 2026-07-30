Инфантино защити проекта си: Това е възможност, а не задължение, искаме да създадем следващото Кабо Верде

Президентът на ФИФА Джани Инфантино защити своя бурно критикуван проект за създаване на търговско дружество, отворено за частни инвеститори, с цел увеличаване на приходите във футбола. Той определи плана като „възможност, но не и задължение“.

Инфантино се е отказал от ултиматума си към федерациите

Идеята на проекта, който се казва "ФИФА Форуърд Ентърпрайс", е да се създаде ново търговско дружество, което да държи търговските права на ФИФА. Според Инфантино то ще бъде оценено на около 20 милиарда долара. Планът е да бъдат продадени 20% от него за около 4.2 милиарда. Проектът е подкрепен от инвестиционната фирма на Джошуа Къшнър, който е брат на Джаред Къшнър, който пък е зет на Доналд Тръмп.

This is Gianni Infantino’s statement on why he wants to sell a stake in the @FIFAWorldCup to American investors. I look forward to reading your comments. pic.twitter.com/f2nGP2sWxm — Osasu Obayiuwana (@osasuo) July 29, 2026

Самият Инфантино говори за така спорния си план. „Преди всичко, това е възможност, а не задължение. То поставя началото на консултативния процес“, заяви ръководителят във видео, публикувано от ФИФА.

Джани Инфантино повтори обещанията, посочени в съобщението от вторник, което разкри проекта му, за голяма изненада на някои футболни деятели, които твърдят, че не са били консултирани. „Твърде малка част от нарастващата търговска стойност на футбола се връща към участниците в този спорт, които имат най-голяма нужда от нея“, обясни той. „Това е златна възможност да стимулираме развитието на спорта в световен мащаб. Но отново, това е само предложение, а не задължение.“

Инфантино обеща по 40 милиона на всяка федерация, която го подкрепи

Привличането на частни инвеститори би могло да осигури около 20 милиона долара (17,5 милиона евро) за всяка от 211-те федерации членки на ФИФА, на доброволен принцип. „Искаме да допринесем за появата на следващото Кабо Верде“, увери Инфантино, визирайки националния отбор на малката островна държава в Африка, който достигна 1/8-финалите на последното Световно първенство при дебютното си участие. „Но и тук става въпрос просто за избор, който принадлежи на нашите членове“, заключи ръководителят.

Инфантино вече обясни, че ако планът бъде одобрен, от 1 януари 2027 г. ще има на разположение пакет от 10 милиарда долара, който да бъде разпреден между националните федерации през следващите четири години. Той допълва, че ако неговата идея не бъде реализирана, парите за проекти за развитие ще бъдат чувствително по-малко - 2.7 милиарда, като федерациите ще получат "само" по 10 милиона долара. Президентът на ФИФА уточнява, че "ФИФА Форуърд Ентърпрайс" може да стане факт при подкрепата на над 50% от членовете, както и на управленския съвет.

Европа обсъжда бойкот на световното първенство след новия план на Инфантино

Редица водещи организации изразиха притесненията си относно проекта, който би нарушил настоящия баланс. Сред тях са английската и френската футболни федерации. Британският премиер Анди Бърнам и Европейският съюз също се противопоставиха, като от Брюксел заявиха, че „необузданата комерсиализация на футбола е станала вредна“.

УЕФА е твърдо против поредната противоречива идея на Инфантино

Изключително негативни бяха и реакциите от УЕФА, Световният съюз на играчите ФИФПро, президента на Ла Лига Хавиер Тебас и Ханс-Йоахим Вацке, настоящ вицепрезидент на Германския футболен съюз (DFB) и президент на Борусия (Дортмунд).

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Снимки: Imago