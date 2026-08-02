Лудогорец насочва фокуса си изцяло в първенството с домакинство на Ботев (Враца)

Лудогорец домакинства на Ботев (Враца) в мач от третия кръг на efbet Лига. Двубоят на стадион „Хювефарма арена“ започва в 19:00 часа с началния съдийски сигнал на Георги Стоянов.

След отпадането си от Европа от Апоел (Тел Авив) Лудогорец изцяло е насочил фокуса си в първенството, където до момента е записал две победи от два мача. Разградчани спечелиха домакинството си срещу Локомотив (Пловдив) и гостуването на Дунав (Русе).

Ботев (Враца) е на другият полюс, като все още не познава вкуса на успеха през този сезон. Врачани имат една записана точка до момента в домакинството си срещу Черно море, а загубиха визитата си на ЦСКА 1948.

Лудогорец картотекира Полендаков

Лудогорец тепърва ще получава свежест в състава след като Михаил Полендаков вече е картотекиран и има голяма вероятност да дебютира в днешния ден. Шанс да попадне в групата също има и за Дерой Дуарте, който започна пълноценни тренировки с отбора. Под въпрос да попаднат в групата са другите две нови попълнения на отбора – Натан Фернандес и Хосам Абделмагид. Все още не е ясна и съдбата на Петър Станич, който все по-усилено е спряган за трансфер в Олимпиакос, но до момента продължава да записва игрови минути за Лудогорец и е много вероятно да се появи и срещу Ботев (Враца). Твърдо двубоят пропускат контузените Ерик Маркус и Кайо Видал.

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В Ботев (Враца) няма сериозни кадрови проблеми и Тодор Симов ще може да разчита на всичките си основни състезатели за този двубой. Наставникът беше много доволен от второто полувреме, което изигра тимът срещу ЦСКА 1948 в Бистрица и със сигурност ще иска отборът му да се доближи до това си ниво. Не е невъзможно да има някои промени в титулярния състав, като голяма е вероятността Даниел Генов и Мартин Смоленски да се завърнат в титулярния състав.

ЦСКА 1948 излезе изцяло с втория си отбор и постигна първа победа в efbet Лига

До момента двата отбора са изиграли 10 мача помежду си в Разград, като Лудогорец е със стопроцентова успеваемост срещу съперника си. Като в последните години личат някои доста убедителни резултати за „орлите“ срещу Ботев (Враца).

Лудогорец – Ботев (Враца)

Начало: 19:00 часа

Стадион: „Хювефарма арена“

Съдия: Георги Стоянов

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