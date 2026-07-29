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Инфантино обеща по 40 милиона на всяка федерация, която го подкрепи

  • 29 юли 2026 | 14:46
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Президентът на ФИФА Джани Инфантино е изпратил писмо до всички национални футболни асоциации, в което дава големи обещания, ако бъде подкрепен за осъществяването на новия си план, съобщава "Таймс". Освен това той е дал краен срок на 211-те члена на световната футболна федерация. Те трябва да дадат своя отговор до 19 септември. В писмото пише, че всяка страна ще получи 40 милиона долара, ако гласува за плана на Инфантино.

Идеята на проекта, който се казва "ФИФА Форуърд Ентърпрайс", е да се създаде ново търговско дружество, което да държи търговските права на ФИФА. Според Инфантино то ще бъде оценено на около 20 милиарда долара. Планът е да бъдат продадени 20 процента от него за около 4.2 милиарда. Проектът е подкрепен от инвестиционната фирма на Джошуа Къшнър, който е брат на съпруга на дъщерята на Доналд Тръмп.

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В писмото Инфантино пише, че ако планът бъде одобрен, от 1 януари 2027 г. ще има на разположение пакет от 10 милиарда долара, който да бъде разпреден между националните федерации през следващите четири години. Той допълва, че ако неговата идея не бъде реализирана, парите за проекти за развитие ще бъдат 2.7 милиарда и федерациите ще получат "само" по 10 милиона долара. Президентът на ФИФА уточнява, че "ФИФА Форуърд Ентърпрайс" може да стане факт при подкрепата на над 50 процента от членовете, както и на управленския съвет.

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Снимки: Imago

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