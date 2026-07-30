В Африка не са против спорния проект на Инфантино и ще проучат предложението

Африканската футболна конфедерация (КАФ) реагира на проекта за продажба на дялове от ФИФА и Световното първенство на частни инвеститори. Логично шефът на КАФ Патрис Мотсепе, който е близък до Джани Инфантино, не се противопоставя официално на неговата търговска инициатива.

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Тази позиция е в пълен контраст с тези на УЕФА, КОНКАКАФ и дори азиатската АФК, изразени след обявяването на инициативата „ФИФА Форвард Ентърпрайз“.

Подчертавайки консултативния процес, стартиран от ФИФА за получаване на подкрепа от мнозинството от 211-те членуващи асоциации, КАФ ще проведе среща на върха, за да определи обща позиция.

La position à contre-courant de la CAF, qui incite ses membres à "étudier" le projet controversé d'Infantino et de la Fifa.https://t.co/whRGFmDurY — RMC Sport (@RMCsport) July 30, 2026

„КАФ също така насърчава своите асоциации членки да проучат предложението „ФИФА Форуърд Ентърпрайз“ и да участват в консултативния процес в съответствие с установените правилници и процедури на КАФ и ФИФА“, се казва в изявление на континенталната централа, изпратено до медиите.

В заключение на официалната си позиция африканската централа поставя развитието на футбола на първо място: „КАФ се ангажира да продължи консултациите и сътрудничеството със своите асоциации членки, ФИФА, другите футболни конфедерации и заинтересованите страни, за да насърчи увеличаването на финансовите и други ресурси в полза на развитието и просперитета на футбола в Африка и по света.“

Инфантино се е отказал от ултиматума си към федерациите

Патрис Мотсепе, който е близък до Джани Инфантино, е сред непоклатимите поддръжници на президента на ФИФА още от идването му на власт. И докато УЕФА и няколко големи европейски федерации вече изразиха своето противопоставяне на навлизането на частни инвеститори в капитала на бъдещото търговско дружество на ФИФА, африканските асоциации може да посрещнат този финансов ресурс с отворени обятия. Евентуалната подкрепа от КАФ и нейните 54 членове би била сериозен успех за Джани Инфантино.

Всяка национална асоциация, подкрепяща идеята на президента на ФИФА, може да получи чек за около 40 милиона долара (35 милиона евро) в замяна на подкрепата си за плана му. КАФ, която вече е потвърдила подкрепата си за Инфантино с оглед на президентските избори във ФИФА през март 2027 г., едва ли ще създаде проблеми и надали ще се присъедини към бунта срещу продажбата на дялове от Световното първенство на частни инвеститори.

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Ако 50% от националните федерации са „за“, швейцарският ръководител ще подложи създаването и продажбата на търговското дружество на гласуване пред Съвета на ФИФА.

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