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От Френската федерация също са силно скептични към предложението на ФИФА

  • 30 юли 2026 | 12:39
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От Френската федерация също са силно скептични към предложението на ФИФА

Президентът на Френската футболна федерация (ФФФ) Филип Диало изрази своите опасения относно бъдещето на спорта, след като Джани Инфантино предложи създаването на търговско дъщерно дружество на ФИФА, чийто капитал да бъде отворен за частни инвеститори. Проектът, замислен зад кулисите, би довел до продажба на дялове от Световното първенство по футбол.

УЕФА: Футболът не е на ФИФА, за да го продава
УЕФА: Футболът не е на ФИФА, за да го продава

Въпреки че във вторник сутринта Филип Диало беше усмихнат по време на представянето на Зинедин Зидан като нов селекционер на френския национален отбор, настроението му бързо се помрачи следобед. Причината бяха медийните разкрития за проекта на Джани Инфантино да отвори ФИФА за частни инвеститори, близки до Доналд Тръмп. Подобно на УЕФА, която ще организира кризисна среща този четвъртък и вече изрази своето несъгласие с инициативата на шефа на световния футбол, президентът на ФФФ също не е убеден. След първоначалната си реакция, френският ръководител затвърди позицията си в интервю за „Екип“, публикувано в днес.

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„Това е тревожен проект, който повдига много въпроси“, заяви Филип Диало. „Не познаваме нито неговата философия, нито необходимостта от него, нито финансовата му структура или източниците на финансиране. Проектът е обезпокоителен, защото липсват детайли.“„Длъжни сме да изградим взискателни отношения с ФИФА“

Джани Инфантино, който ще се кандидатира за преизбиране начело на ФИФА през март 2027 г., е смятан за абсолютен фаворит. И докато УЕФА, КОНКАКАФ и АФК изразиха своите съмнения относно плана му за продажба на част от световната централа на частни партньори, Африканската футболна конфедерация (КАФ), ръководена от близкия до Инфантино Патрис Мотсепе, насърчава своите асоциации членки да „проучат предложението“.

Инфантино измисли нова схема: ФИФА продава част от световното първенство
Инфантино измисли нова схема: ФИФА продава част от световното първенство

Същото важи и за редица национални федерации, всяка от които би могла да получи чек за около 40 милиона долара (приблизително 35 милиона евро) след набирането на средства в размер на близо 4,2 милиарда долара (3,7 милиарда евро). Без да влиза в директен конфликт с шефа на ФИФА, Филип Диало също така напомни, че европейските нации имат историческа и спортна легитимност (шест от осемте четвъртфиналисти на Мондиал 2026), за да обсъждат с Джани Инфантино и да му представят своята визия.

„Длъжни сме да изградим взискателни отношения с ФИФА, а в момента не сме постигнали това“, смята Филип Диало. „И тук има въпроси и преосмисляне. Други страни споделят същите размишления като мен.“

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Снимки: Gettyimages

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