Мексико се разграничи от КОНКАКАФ и отвори врати за проекта на Инфантино

Противно на официалната позиция на КОНКАКАФ, Мексиканската футболна федерация обяви, че ще разгледа проекта на Джани Инфантино за създаване на ново търговско дружество, свързано с ФИФА, което да бъде отворено за частни инвеститори.

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Мексиканската футболна федерация избра да се разграничи от собствената си конфедерация. Докато КОНКАКАФ, която обединява 41 федерации от Северна Америка, Централна Америка и Карибския басейн, официално отхвърли в четвъртък проекта на Джани Инфантино, Мексиканската централа зае много по-предпазлива позиция.

„Мексиканската футболна федерация (ФМФ) беше уведомена от ФИФА на 28 юли 2026 г. за предложението на президента Джани Инфантино за увеличаване на приходите от програмата „ФИФА Форyyрд“, основният инструмент за насърчаване на развитието на футбола в световен мащаб, чрез нов финансов модел“, обясни федерацията в изявление, публикувано в Х. С това тя демонстрира желанието си да проучи проекта, вместо да го отхвърли веднага, за разлика от позицията, заета от КОНКАКАФ.

🚨🚨🇲🇽 MÉXICO SE DESMARCA DE LA CONCACAF Y RESPALDA A INFANTINO



La Federación Mexicana de Fútbol no se sumó al rechazo impulsado por la Concacaf y la UEFA. En su lugar, anunció que analizará la propuesta de la FIFA sobre la privatización y el nuevo modelo comercial del Mundial.… pic.twitter.com/6dcjMPTNos — Motivaciones Fútbol (@MotivacionesF) July 31, 2026

От Мексиканската федерация уточниха, че ФИФА възнамерява да съдейства на федерациите преди вземането на каквото и да е решение. „В това съобщение ФИФА посочи, че за да позволи на федерациите да вземат информирано решение относно участието си в този механизъм, ще създаде работни групи, които да предоставят допълнителна информация и документация, свързана с новия модел“, се казва в детайли.

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След това Мексиканската централа очерта своята позиция: „Федерацията ще завърши това проучване и анализ, за да вземе най-благоприятното решение за развитието на мексиканския футбол.“ Това изявление потвърждава нейното намерение да не се съобразява автоматично с позицията на КОНКАКАФ.

Тази позиция идва в контекста на силно напрежение около реформата, защитавана от Джани Инфантино. Докато КОНКАКАФ официално се противопоставя, също както Азиатската футболна конфедерация (АФК) и УЕФА, която заплашва да бойкотира Световното първенство, президентът на ФИФА все пак се ползва с подкрепата на няколко федерации и на КАФ (б.ред. - Африканската футболна конфедерация), която не се е противопоставила на проекта. Въпреки критиките, Джани Инфантино потвърди в изявление, че ще продължи с плана си за отваряне към частни инвеститори.

🇲🇽À contre-courant de la position officielle de la Concacaf, la Fédération mexicaine de football a annoncé qu'elle examinerait le projet porté par Gianni Infantino visant à ouvrir à des investisseurs privés une nouvelle société commerciale liée à la Fifahttps://t.co/3cfpG6Kl4u — RMC Sport (@RMCsport) July 31, 2026

Решението на Мексико да не се противопостави категорично на проека има своето логично обяснение. С вече определените Световни първенства през 2030 и 2034 г., Мексико иска да се позиционира като един от водещите кандидати за домакинство на Световното първенство през 2038 г. Конфликт с Инфантино би могъл да отслаби тази цел.

Освен това Мексиканската федерация се стреми да привлече и бъдещи турнири на ФИФА, като например предстоящите издания на Световното клубно първенство. Противопоставянето на проекта, ръководен от Инфантино, би могло да намали възможностите ѝ.

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