Моуриньо: Tова беше един Реал с три лица

Реал Мадрид завърши наравно 2:2 с Фиорентина в предсезонен мач, който отбеляза завръщането на Жозе Моуриньо начело на „белия балет“. След края на срещата португалският специалист даде интервю за клубната телевизия на Реал Мадрид.

„Хареса ми всичко. Влязох в съблекалнята и видях в телефона си заглавие „Реал с две лица“. Всъщност беше Реал с три лица: свеж, уморен и суперуморен. Свежият отбор игра много добре. Резултатът 2:1 на почивката е твърде малък. Първото полувреме беше с изключително високо качество. През втората част мачът стана по-физически срещу типичен италиански отбор. Те ни поставиха под напрежение. След това Мойс Кийн игра в наказателното поле срещу две 18-годишни момчета, които направиха страхотен мач, въпреки че не са на нивото на звяр като Кийн. Лицето, което също ми хареса, беше това на суперуморения отбор, който успя да доминира в играта. Дъмфрис и Ендрик тренираха три дни, а играха над 70 минути. Фантастично усилие, което има значение. Хареса ми всичко“, каза Моуриньо.

Реал Мадрид изпусна аванс от два гола срещу Фиорентина

Нататък португалският специалист коментира какво е търси с тактическата постройка, която го доведе до пропилян аванс от две попадения в сблъсъка срещу "виолетовите".

„Това е Реал Мадрид с играчите, с които разполагаме. Както казах на момчетата преди мача, Реал Мадрид си е Реал Мадрид, дори и в приятелска среща. Трябва да търсим развитие, но и достойнство. Трябваше да пусна на терена тези, които имах на разположение, като Трент и Дъмфрис. Ние не тренираме само за един мач. На терена отборът знае какво трябва да прави. Жоан и Марио имат фантастично бъдеще, дори и физически показаха страхотна класа. От седемте налични играчи, двама са тренирали само три дни. След това Еспи, който все още се събужда от сън и е тренирал само един час. Днес ни помогна. Доволен съм. Бих искал да имам три седмици работа с останалите. Предстои да се присъединят Вини, Бернардо, Браим... Така стоят нещата“, каза още Моуриньо.

🗣️ José Mourinho: "Me ha gustado todo. En el teléfono he visto: Un Madrid de dos caras.



Ha sido un Madrid de tres caras: fresco, cansado y super cansado.



La cara del super cansado, me ha gustado muchísimo."



ES EL MEJOR 🤣 pic.twitter.com/JKogZPxqqS — (fan) REAL MADRID FANS 🤍 (@AdriRM33) August 1, 2026

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