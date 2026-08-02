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Моуриньо: Tова беше един Реал с три лица

  • 2 авг 2026 | 08:05
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Моуриньо: Tова беше един Реал с три лица

Реал Мадрид завърши наравно 2:2 с Фиорентина в предсезонен мач, който отбеляза завръщането на Жозе Моуриньо начело на „белия балет“. След края на срещата португалският специалист даде интервю за клубната телевизия на Реал Мадрид.

„Хареса ми всичко. Влязох в съблекалнята и видях в телефона си заглавие „Реал с две лица“. Всъщност беше Реал с три лица: свеж, уморен и суперуморен. Свежият отбор игра много добре. Резултатът 2:1 на почивката е твърде малък. Първото полувреме беше с изключително високо качество. През втората част мачът стана по-физически срещу типичен италиански отбор. Те ни поставиха под напрежение. След това Мойс Кийн игра в наказателното поле срещу две 18-годишни момчета, които направиха страхотен мач, въпреки че не са на нивото на звяр като Кийн. Лицето, което също ми хареса, беше това на суперуморения отбор, който успя да доминира в играта. Дъмфрис и Ендрик тренираха три дни, а играха над 70 минути. Фантастично усилие, което има значение. Хареса ми всичко“, каза Моуриньо.

Реал Мадрид изпусна аванс от два гола срещу Фиорентина
Реал Мадрид изпусна аванс от два гола срещу Фиорентина

Нататък португалският специалист коментира какво е търси с тактическата постройка, която го доведе до пропилян аванс от две попадения в сблъсъка срещу "виолетовите".

„Това е Реал Мадрид с играчите, с които разполагаме. Както казах на момчетата преди мача, Реал Мадрид си е Реал Мадрид, дори и в приятелска среща. Трябва да търсим развитие, но и достойнство. Трябваше да пусна на терена тези, които имах на разположение, като Трент и Дъмфрис. Ние не тренираме само за един мач. На терена отборът знае какво трябва да прави. Жоан и Марио имат фантастично бъдеще, дори и физически показаха страхотна класа. От седемте налични играчи, двама са тренирали само три дни. След това Еспи, който все още се събужда от сън и е тренирал само един час. Днес ни помогна. Доволен съм. Бих искал да имам три седмици работа с останалите. Предстои да се присъединят Вини, Бернардо, Браим... Така стоят нещата“, каза още Моуриньо.

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