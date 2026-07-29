УЕФА е твърдо против поредната противоречива идея на Инфантино

Шефът на ФИФА Джани Инфантино е под обстрел, след като „Таймс“ публикува план, според който швейцарецът възнамерява да продаде Световното първенство по футбол на инвеститори. Европейската футболна асоциация УЕФА остро разкритикува плана, заявявайки, че „не е работа на ФИФА да продава Световното първенство“.

Световното първенство по футбол е под контрола на ФИФА от почти сто години. Организацията няма право да генерира печалби, което гарантира традиционния характер на спорта. Според Инфантино обаче това трябва да се промени. „Таймс“ публикува плана на президента на ФИФА. Инфантино иска да продаде акции от Световното първенство по футбол на заинтересовани инвеститори. Така е възможно организацията на изключително популярния турнир да попадне в ръцете на компании или индивиди, водени от печалба. Това предизвика остро недоволство в УЕФА.

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В официално изявление Европейската футболна асоциация вече се изказа по повод плана, който все още не е официално обявен от ФИФА, нито е коментиран. „Това преминава граница, която нито една футболна асоциация не бива да преминава. УЕФА приема това много сериозно и всеки трябва да го направи. Всеки, който държи на бъдещето на спорта. Душата и организацията на футбола не са неща за продажба. Особено без прозрачност относно това кой ще спечели финансово от подобни планове. Никой от нас не е собственик на футбола и не е работа на ФИФА да го продава“, се казва в изявлението по-долу.

Американската телевизия „ЕСПН“ съобщава, че планът вече е представен на близки до президента на САЩ Доналд Тръмп. Инфантино иска да бъде преизбран за нов мандат като шеф на ФИФА през 2027 г. Ако спечели изборите, той ще остане начело на международния футбол поне до 2031 г. Според „Таймс“ планът на италианския швейцарец е след края на мандата си във ФИФА да стане шеф на компанията, която би изкупила и присвоила Световното първенство по футбол, ако планът му бъде осъществен.

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Снимки: Imago