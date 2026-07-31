Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  3. Президентът на КОНКАКАФ е готов да се изправи срещу Инфантино на избори

Президентът на КОНКАКАФ е готов да се изправи срещу Инфантино на избори

  • 31 юли 2026 | 19:22
  • 577
  • 0
Президентът на КОНКАКАФ е готов да се изправи срещу Инфантино на избори

Президентът на КОНКАКАФ (Конфедерацията по футбол на Северна, Централна Америка и Карибския басейн) и вицепрезидент на ФИФА Виктор Монталиани планира да бъде конкуренция на Джани Инфантино за президент на ФИФА на изборите през март 2027 г., съобщи "The i Paper", позовавайки се на свои източници.

Новината идва на фона на огромен натиск над Инфантино, който е изправен пред първото сериозно предизвикателство, след като предложението на ФИФА за продажба на дял от Световното първенство предизвика широка опозиция от страна на големите регионални конфедерации.

Инфантино заяви през април, че ще се кандидатира за четвърти мандат като президент на ФИФА, като изборите за периода 2027-2031 са планирани да се проведат в Мароко на 18 март следващата година. Президентът на световната федерация се радваше на силна подкрепа от националните федерации до тази седмица, когато плановете за създаване на дъщерно дружество на стойност 20 милиарда долара, свързано с водещия футболен турнир, предизвикаха промяна в настроенията сред някои заинтересовани страни.

На среща в четвъртък 41-е асоциации-членки на КОНКАКАФ отхвърлиха предложението на ФИФА, но не подкрепиха призива на УЕФА за бойкот, докато Мексиканската футболна федерация заяви, че ще преразгледа плана, преди да вземе решение за позицията си. 

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Байер отправи оферта към Наполи

Байер отправи оферта към Наполи

  • 31 юли 2026 | 16:53
  • 1640
  • 0
Подкрепа за Инфантино от Океания: местната конфедерация призовава спорния проект на ФИФА да бъде проучен

Подкрепа за Инфантино от Океания: местната конфедерация призовава спорния проект на ФИФА да бъде проучен

  • 31 юли 2026 | 16:47
  • 770
  • 1
Собственикът на Милан: Наследството на Франко ще остане завинаги

Собственикът на Милан: Наследството на Франко ще остане завинаги

  • 31 юли 2026 | 16:35
  • 749
  • 0
Силвестър Джаспър ще премине в белгийски гранд

Силвестър Джаспър ще премине в белгийски гранд

  • 31 юли 2026 | 16:26
  • 1972
  • 0
Арне Слот е отказал на Нидерландия

Арне Слот е отказал на Нидерландия

  • 31 юли 2026 | 16:18
  • 889
  • 0
Тер Стеген си взе довиждане с Барселона и ще пътува за Амстердам, за да подпише с Аякс

Тер Стеген си взе довиждане с Барселона и ще пътува за Амстердам, за да подпише с Аякс

  • 31 юли 2026 | 16:11
  • 1167
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Готвят се нови големи промени в Левски, всичко ще се официализира на 14 септември

Готвят се нови големи промени в Левски, всичко ще се официализира на 14 септември

  • 31 юли 2026 | 18:02
  • 13347
  • 55
Славия 0:1 Локомотив (Сф), синът на Любо Пенев прониза "белите"

Славия 0:1 Локомотив (Сф), синът на Любо Пенев прониза "белите"

  • 31 юли 2026 | 19:29
  • 5867
  • 7
Венци 20 минути сред ултрасите - говорят си, но и му скандират "Оставка"

Венци 20 минути сред ултрасите - говорят си, но и му скандират "Оставка"

  • 31 юли 2026 | 19:25
  • 1763
  • 1
ЦСКА разясни за абонаментните карти за "Армията", ще носят образите на Димитър Пенев и Георги Велинов

ЦСКА разясни за абонаментните карти за "Армията", ще носят образите на Димитър Пенев и Георги Велинов

  • 31 юли 2026 | 17:04
  • 6897
  • 42
Любопитно! Ето колко публика събраха Левски, ЦСКА, Лудогорец и ЦСКА 1948 в Европа

Любопитно! Ето колко публика събраха Левски, ЦСКА, Лудогорец и ЦСКА 1948 в Европа

  • 31 юли 2026 | 15:43
  • 26609
  • 126
ЦСКА ще е поставен, ако стигне плейофа за ЛЕ - ето потенциалните съперници на "червените"

ЦСКА ще е поставен, ако стигне плейофа за ЛЕ - ето потенциалните съперници на "червените"

  • 31 юли 2026 | 09:19
  • 50523
  • 91