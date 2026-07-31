Президентът на КОНКАКАФ е готов да се изправи срещу Инфантино на избори

Президентът на КОНКАКАФ (Конфедерацията по футбол на Северна, Централна Америка и Карибския басейн) и вицепрезидент на ФИФА Виктор Монталиани планира да бъде конкуренция на Джани Инфантино за президент на ФИФА на изборите през март 2027 г., съобщи "The i Paper", позовавайки се на свои източници.

Новината идва на фона на огромен натиск над Инфантино, който е изправен пред първото сериозно предизвикателство, след като предложението на ФИФА за продажба на дял от Световното първенство предизвика широка опозиция от страна на големите регионални конфедерации.

🚨 Concacaf president Victor Montagliani plans to run against Gianni Infantino in the next Fifa election



➕ PSG president Nasser Al-Khelaifi not interested



Exclusive by @PeteHall86 https://t.co/F7YqENOQ7d — The i Paper Sport (@TheiPaperSport) July 31, 2026

Инфантино заяви през април, че ще се кандидатира за четвърти мандат като президент на ФИФА, като изборите за периода 2027-2031 са планирани да се проведат в Мароко на 18 март следващата година. Президентът на световната федерация се радваше на силна подкрепа от националните федерации до тази седмица, когато плановете за създаване на дъщерно дружество на стойност 20 милиарда долара, свързано с водещия футболен турнир, предизвикаха промяна в настроенията сред някои заинтересовани страни.

На среща в четвъртък 41-е асоциации-членки на КОНКАКАФ отхвърлиха предложението на ФИФА, но не подкрепиха призива на УЕФА за бойкот, докато Мексиканската футболна федерация заяви, че ще преразгледа плана, преди да вземе решение за позицията си.

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Снимки: Imago