Коло Муани пристига в Ювентус за прегледи днес!

Рандал Коло Муани ще премине медицински прегледи в Ювентус в неделя, след като Пари Сен Жермен е дал зелена светлина за трансфера. Сделката е на стойност 38 млн евро плюс 12 млн под формата на бонуси, като този път става въпрос за постоянен трансфер, а не за наем. Информацията бе съобщена късно снощи от множество италиански медии и се очаква в следващите часове бившият палач на Левски от Лигата на конференциите да се завърне в Торино.

⚪️⚫️✈️ Final details for Randal Kolo Muani to Juventus.



Permanent deal. €38m fee plus €12m add-ons.



No longer a loan with obligation to buy but permanent.



Contract valid until 2031, slightly over €5m net per season.



Here we go since Tuesday, confirmed. 🔐 pic.twitter.com/PNpCG1BuHg — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 1, 2026

Това ще бъде втори престой за футболиста в клуба от Северна Италия, след като игра под наем там през пролетта на 2025 г., а после отново като собственост на Пари Сен Жермен бе преотстъпен за един сезон в Тотнъм. От Ювентус първоначално се въздържаха от постоянен трансфер, надявайки се да сключат сделка под наем със задължителна клауза за откупуване в края на сезона.

Вместо това, както съобщават „Скай Спорт Италия“ и трансферният експерт Фабрицио Романо, „бианконерите“ са се съгласили да платят сумата веднага, без да преминават през период на наем. Договорът на играча ще бъде до юни 2031 г., а очакваната нетна заплата е 5 млн евро на сезон.

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Коло Муани трябва да пристигне в Торино в днешния 2 август (неделя). Ако медицинските прегледи приключат бързо и безаварийно, той може да отлети с отбора на Ювентус за предсезонното турне още същата вечер.

Междувременно Керим Алайбегович пристигна в Торино тази вечер и започна своите медицински прегледи, подготвяйки се за трансфер от Байер Леверкузен на стойност 35 милиона евро.

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