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Подкрепа за Инфантино от Океания: местната конфедерация призовава спорния проект на ФИФА да бъде проучен

  • 31 юли 2026 | 16:47
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След Африканската конфедерация по футбол (КАФ), Конфедерацията на Океания (ОФК) също поиска от своите 11 членуващи федерации да разгледат предложението на ФИФА за отваряне на част от търговските ѝ дейности към частни инвеститори.

Европейските страни единодушно: Бойкот на турнирите на ФИФА
Европейските страни единодушно: Бойкот на турнирите на ФИФА

За разлика от УЕФА, КОНКАКАФ и Азиатската футболна конфередерация, от Океания не реагират остро на плана на Джани Инфантино за създаване на търговско дружество, отворено за частни инвестиции. Това определено може да се тълкува и като подкрепа към идеята на президента на ФИФА.

Проектът за „продажба на Световното първенство“ продължава да предизвиква реакции сред федерациите и конфедерациите. Този път Конфедерацията по футбол на Океания (ОФК) призова своите единадесет асоциации членки да „проучат“ проекта на ФИФА и Джани Инфантино за създаване на търговско дружество, отворено за частни инвеститори, и да „участват в процеса на консултации“, иницииран от световната централа.

„Това предложение ще бъде разгледано от изпълнителния комитет на ОФК на следващото му заседание през август. ОФК приканва своите асоциации членки да проучат това предложение и да участват в процеса на консултации“, се посочва в изявление на организацията от Океания, публикувано в четвъртък.

Най-сериозното име сред Океания е това на Нова Зеландия, а в конфедерацията влизат и други екзотични държави като Фиджи, Вануату, Нова Каледония, Таити, Тонга и вече познатите на българските фенове Соломонови острови. Единствено новозеландците участваха на Мондиал 2026.

И Азиатската футболна конфедерация е против проекта на Инфантино
И Азиатската футболна конфедерация е против проекта на Инфантино

Инициативата на ФИФА срещна остра съпротива от страна на УЕФА (европейските федерации), която заплашва да бойкотира световните първенства, ако проектът бъде осъществен. КОНКАКАФ, представляваща федерациите от Северна и Централна Америка, също отхвърли идеята.

Днес Азиатската футболна конфедерация (АФК), чийто член е и Австралия, подкрепи двете организации, противопоставящи се на предложението на ФИФА, „за да защити Световното първенство“, без обаче да заема позиция срещу самия проект. Африканската конфедерация също като Океания призова своите асоциации членки да „разгледат предложението“, докато КОНМЕБОЛ (Южна Америка) все още не е изразила становище.

КОНКАКАФ се присъедини към УЕФА в бойкота срещу Инфантино и ФИФА
КОНКАКАФ се присъедини към УЕФА в бойкота срещу Инфантино и ФИФА

Разкрит във вторник, проектът на ФИФА предвижда създаването на компания, наречена „ФИФА Форуърд Ентърпрайз“ (ФФЕ), която да управлява търговските (излъчване, спонсорство, билети, лицензиране) и събитийните (Световно първенство, Световно клубно първенство и др.) дейности на организацията.

Частни инвеститори ще могат да притежават дялове в нея, но ще останат миноритарни акционери, обещаха от световната централа. ФИФА се надява да набере до 4,2 милиарда долара на базата на оценка на ФФЕ от 20 милиарда долара. Ако проектът се осъществи, всяка от 211-те федерации членки на ФИФА може да получи извънреден пакет от 20 милиона долара в началото на 2027 г., а субсидията ѝ за периода 2027-2030 г. ще се увеличи от 8 на 20 милиона долара.

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