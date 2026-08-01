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11-те на Ботев и Черно море

  • 1 авг 2026 | 20:03
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11-те на Ботев и Черно море

Ботев (Пловдив) и Черно море се изправят един срещу друг в двубой от третия кръг на efbet Лига. Мачът на "Колежа" е тази вечер от 21:15 часа и ще бъде ръководен от Любослав Любомиров.

И двата отбора имат по една спечелена точка. На старта на новия сезон "канарчетата" направиха 1:1 срещу Локомотив (София), а тимът на Илиан Илиев завърши наравно с Ботев Враца (1:1). Във втората си среща "жълто-черните" отстъпиха с 2:3 на ЦСКА, а "моряците" претърпяха тежка загуба с 0:3 от градския съперник Спартак (Варна).

Ботев (Пловдив) - Черно море

Начало: 21:15 часа
Съдия: Любослав Любомиров
Стадион: "Христо Ботев", Пловдив

Стартови състави:

БОТЕВ: 29. Даниел Наумов, 6. Ивайло Видев, 9. Чидера Окох, 10. Асен Чандъров, 14. Карлос Алгара, 27. Брайън-Антъни Хайн, 66. Карлос Меоти, 77. Лукас Араужо, 82. Владимир Мендеш, 87. Симеон Петров, 90, Самуел Калу;

ЧЕРНО МОРЕ: 81. Кристиан Томов, 3. Живко Атанасов, 5. Лучиано Скуадроне, 7. Дуарте Да Силва, 10. Селсо Сидней, 11. Мохамед Аши, 13. Емануил Няголов, 20. Александър Колев, 24. Давид Телеш, 50. Ертан Томбак, 71. Васил Панайотов;

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