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Германският футболен съюз поиска разследване на Инфантино

  • 1 авг 2026 | 17:05
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Германският футболен съюз поиска разследване на Инфантино

Президентът на Германският футболен съюз Бернд Нойендорф поиска разследване на президента на ФИФА Джани Инфантино и действията му. Последните дни футболният свят бе разтърсен от планът на Инфантино да продаде части от световното първенство на частни инвеститори. След гневните реакции и заплаха за бойкот на турнирите на ФИФА от страна на европейските страни президентът на световния футбол оттегли предложението си.

“Президентът на ФИФА действа едностранно, без прозрачност и в крайна сметка безотговорно спрямо интересите на футбола“, заяви Нойендорф. “Заедно с УЕФА и останалите конфедерации трябва да гарантираме, че във ФИФА ще се наложи коренно различна култура – ​​култура, при която решенията преди всичко отново се обсъждат и вземат от членовете на ръководните органи”, допълни той.

Германският футболен съюз (DFB) се присъедини към английските си колеги от Футболната асоциация, които призоваха за “цялостен и задълбочен преглед на ръководството и управлението на ФИФА, за да се гарантира, че световният футбол се управлява прозрачно.”

По-рано днес от УЕФА обявиха, че са загубили доверие в лидерството на Инфантино като президент на ФИФА. Швейцарецът сега е под сериозен натиск и позициите му са разклатени преди изборите за президент на световната футболна централа през март 2027 г.

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Снимки: Imago

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