Вдъхновеният ЦСКА се завръща на домашната сцена с важно домакинство на новака Дунав

Слушай на живо: ЦСКА - Дунав (Русе)

ЦСКА и Дунав се изправят един срещу друг в двубой от третия кръг на efbet Лига. Мачът на Националния стадион "Васил Левски" е от 21:15 часа и ще бъде ръководен от Волен Чинков.

"Армейците" влизат в срещата в отлично настроение, след като само преди три дни, след изпълнение на дузпи, отстраниха Карабах и се класираха за третия квалификационен кръг на Лига Европа. Отборът на Христо Янев изигра здрав сблъсък срещу азербайджанския гранд и най-вероятно наставникът ще направи някои промени с оглед и на задаващото се гостуване на Макаби (Тел Авив) идния четвъртък.

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Столичани стартираха новия сезон с нулево равенство срещу Славия в "Овча купел", но в предния кръг стигнаха до първата си победа, надделявайки над Ботев (Пловдив) с 3:2. Сега "червените" ще направят всичко възможно да зарадват своите привърженици с нов положителен резултат, който да им даде допълнително самочувствие преди важните битки с израелците.

Началото за "драконите" е трудно, след като жребият отреди в първите си три мача да срещнат последователно Левски, Лудогорец и ЦСКА. Тимът на Емануел Луканов първо отстъпи на "сините" с 1:2, а след това и на "орлите" - 0:2. Сега русенци са пределно мотивирани да спечелят първи точки след завръщането си в елита, въпреки че задачата им няма да бъде никак лесна.

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Все пак Дунав ще опита да се възползва от натоварения график на съперника и да си тръгне поне с равенство от София. В лагера на гостите няма сериозни кадрови проблеми и треньорът ще заложи на оптимален състав в търсене на изненадата.

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При "армейците" единствената въпросителна е свързана със защитника Тамиму Уору, който получи контузия срещу "канарчетата" и не попадна в групата за реванша срещу Карабах. Всички други футболисти са на разположение на Янев за днешния двубой.

ЦСКА - Дунав (Русе)

Начало: 21:15 часа

Съдия: Волен Чинков

Стадион: "Васил Левски", София

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