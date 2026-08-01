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УЕФА ще поиска вот на недоверие на Инфантино

  • 1 авг 2026 | 19:48
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УЕФА ще поиска вот на недоверие на Инфантино

УЕФА ще гласува за отстраняванеto на Джани Инфантино от поста президент на ФИФА, ако той откаже да подаде оставка, съобщава The Telegraph. Според изданието, всички 55 страни членки на УЕФА ще гласуват вот на недоверие на Инфантино. Швейцарецът се отказа от плана за продажба на дял от правата за Световното първенство на частни инвеститори, но опитът да реализира този проект разклати много сериозно позицията му.

Президентът на УЕФА Александър Чеферин иска всички европейски футболни федерации, които са изразили подкрепа към Инфантино за предстоящите президентски избори да оттеглят подкрепата си незабавно. Виктор Монталиани се очертава като водещ кандидат за шеф на световния футбол. Подкрепа има и към президента на Пари Сен Жермен Насер Ал-Хелаифи, въпреки че той няма желание да влиза в тази битка. Очаква се Чеферин и Ал-Хелаифи да обсъдят ситуацията по време на Суперкупата на Европа на 12 август в Залцбург, когато ПСЖ ще се изправи срещу Астън Вила.

Предложението на президента на ФИФА беше остро критикувано от УЕФА, Футболната конфедерация на Северна, Централна Америка и Карибите (КОНКАКАФ), Азиатската футболна конфедерация (АФК) и Южноамериканската футболна конфедерация (КОНМЕБОЛ).

Планът на ФИФА предвиждаше създаването на компания, която да контролира основните мъжки и женски състезания на организацията. Според Инфантино създаването на FIFA Forward Enterprise би увеличило приходите за асоциациите членки на ФИФА и би допринесло за развитието на футбола в световен мащаб. 

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