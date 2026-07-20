Ламин Ямал вече се прицели в следващата титла

Испания е световен шампион за втори път в историята си благодарение на гол на Феран Торес. Трибуните изригнаха след попадението, което донесе втората звезда на страната. Краят на мача бе белязан от полемики, но също така и от амбицията и празненствата на отбора. На едва 19 години Ламин Ямал вече иска повече, след като спечели Световната купа.

След като спечели Мондиала, Ламин Ямал посочи звездата на екипа си и направи жест, показващ, че иска още. Това не е единственият запомнящ се момент с негово участие на тревата на стадион „МетЛайф“. Само на 19 години, след като спечели Европейско първенство и Световна купа в рамките на две години, играчът на националния отбор демонстрира глад за нови успехи.

Следващото Световно първенство ще се проведе в Испания, където отборът ще защитава титлата си с трета звезда на хоризонта.

През цялата седмица преди финала на Световното първенство отново се заговори за историята със снимката на Ламин Ямал и Лео Меси. Историята за това как Меси е къпал Ламин Ямал като бебе породи множество теории и коментари, но сега кръгът се затвори на терена.

Испанският играч се приближи до съсипания Меси, който се изправи, за да прегърне Ямал, докато той го утешаваше за загубата. Този образ на две поколения, запечатан на терена на стадион „МетЛайф“, ще остане в съзнанието на феновете.

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