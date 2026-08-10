Гьокереш: Чувствам се в много по-добра форма, отколкото преди година

Нападателят на Арсенал Виктор Гьокереш заяви, че е в значително по-добро физическо състояние в сравнение със същия период миналото лято, когато се присъедини към клуба. 28-годишният шведски национал пристигна на стадион „Емирейтс“ след впечатляващ престой в Спортинг Лисабон, където отбеляза 97 гола в 102 мача. Първият му сезон с екипа на „артилеристите“ обаче беше белязан от известна колебливост.

Гьокереш често беше обект на критики за представянето си и започна като титуляр в едва 26 от 36-те си мача във Висшата лига. Въпреки това той завърши кампанията с 21 попадения в 55 срещи във всички турнири, а Арсенал спечели първата си титла от 22 години насам и достигна до финала на Шампионската лига. В неделя нападателят се разписа от дузпа през второто полувреме, но тимът му загуби с 2:3 от Борусия Дортмунд във финалния мач за „Емирейтс Къп“.

„Чувствам се много, много по-добре, отколкото вероятно през миналата предсезонна подготовка“, коментира той пред официалния сайт на Арсенал. „Вече имам повече седмици тренировки зад гърба си и физически се чувствам отлично.“

Преди двубоя с Борусия, Арсенал представи новото си попълнение Бруно Гимараеш пред феновете, а капитанът Мартин Йодегор записа първите си минути в предсезонната подготовка.

Мениджърът Микел Артета очакваше целият състав да се събере за тренировка в понеделник след завръщането на играчите, участвали на Световното първенство.

„Беше невероятно да се върнем, да усетим атмосферата и да видим отново феновете, но, разбира се, искахме и добър резултат“, каза Гьокереш. „Мисля, че сме в добра форма. Всички се завръщат от Световното първенство, така че съм сигурен, че ще сме готови за всичко, което ни предстои.“

Артета също така даде информация за състоянието на някои от контузените си играчи. Десният бек Юриен Тимбър все още е на „седмици“ от завръщане след операция в слабините. Централният защитник Уилям Салиба пък е в „режим на почивка“ заради травма в гърба, получена по време на ангажиментите му с националния отбор на Франция.

Следващата контрола на Арсенал е в сряда срещу италианския Комо, воден от бившия играч на клуба Сеск Фабрегас. В неделя „артилеристите“ ще се изправят срещу носителя на Купата на Англия Манчестър Сити в мача за „Къмюнити Шийлд“ в Кардиф.

Защитата на титлата във Висшата лига започва с домакинство на новака Ковънтри в петък, 21 август.

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Снимки: Gettyimages