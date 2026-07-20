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Педро Поро: Посвещавам успеха на семейството си

  • 20 юли 2026 | 02:49
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Испания е новият световен шампион по футбол след драматичен триумф над Аржентина на финала на Мондиал 2026! „Ла Роха“ изкова историческата си втора световна титла след 120-минутна гладиаторска битка, завършила с победен гол на Феран Торес в продълженията.

Разплакан след историческия триумф, крайният бранител Педро Поро посвети световната купа на хората, които са били до него от първия миг на кариерата му.

„Посвещавам това на цялото ми семейство, което остана там и ме подкрепя от минута номер едно. Не мога да го повярвам, какво да ви кажа...“

В интервюто се включи и Пепе Рейна, който бе част от златния състав, покорил света през 2010 г.

„За мен това е грандиозна гордост. Гледам толкова много играчи в този отбор, но аз съм най-големият фен на всички вас“, сподели Рейна.

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Снимки: Gettyimages

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