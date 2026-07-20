Родри: Те имат най-добрия играч в историята, но ние подобрихме всички рекорди

Испания триумфира като световен шампион на Мондиал 2026 след драматичен успех над Аржентина, а Родри посвети победата на смелостта и устойчивостта на отбора. Футболистът подчерта значението на преодоляването на трудностите, определяйки триумфа като пример за това как животът възнаграждава упоритостта.

„Искам да благодаря на всички, този отбор е сензационен и сме световни шампиони – невероятно е дори да го изрека. Това е най-трудният турнир в историята на световните първенства. Те имат най-добрия играч в историята, но ние подобрихме всички рекорди“, заяви Родри.

Халфът обърна внимание на факта, че Аржентина почти не стигна до чисти положения, и разкри философията на испанския състав.

„Това е тайната на този национален отбор – няма значение кой е срещу нас, ние излизаме, за да те пречупим. Човек трябва да бъде смел в живота, а животът винаги възнаграждава смелостта“, каза още испанецът.

Родри говори и за личния си извървян път от тежките моменти до най-високата точка във футбола.

„Искам хората да видят как един играч може да докосне небето, след това да слезе до най-ниското стъпало и накрая, с много усилия, животът му се отплаща. Аз съм пример за преодоляване на трудностите. Има много хора, които не те познават лично, но усетих подкрепата и обичта на цяла Испания“, завърши полузащитникът.

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Снимки: Gettyimages