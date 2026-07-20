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Нико Уилямс: Това е най-щастливият ден в живота ми

  • 20 юли 2026 | 03:25
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Испания е новият световен шампион по футбол след драматична победа над Аржентина (1:0) на финала на Мондиал 2026. „Ла Роха“ демонстрира характер, изкова историческия триумф в продълженията и вдигна най-ценния трофей за втори път в историята си. Веднага след края Нико Уилямс даде своята оценка на случилото се.

„Всичко това е пълна лудост. Минах през ада, ядох помия, а сега целувам иконата. Това е най-щастливият ден в живота ми заради всичко, през което трябваше да премина тази година.“

Крилото на Испания остана здраво стъпил на земята и посочи липсата на его в съблекалнята като големия коз за спечелването на световната титла.

„Мисля, че все още изобщо не осъзнаваме какво точно постигнахме, но сме безумно щастливи. Лудост е. Тук всеки е дошъл, за да допринесе с каквото може. Никой няма право да се прави на голяма звезда – работим и се раздаваме за всички“, допълни младокът.

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Снимки: Gettyimages

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