Порто се разбра със Сантиаго Хименес

Португалският гранд Порто е постигнал договорка за личните условия с нападателя на Милан Сантиаго Хименес, но все още предстоят преговори с италианския клуб за финализиране на трансфера, информира „Калчомеркато“.

„Драконите“ се стремят да привлекат мексиканския национал, който изгуби титулярното си място в състава на „росонерите“ след привличането на Гонсало Рамош срещу рекордна за клуба сума по-рано това лято.

Самият 25-годишен Хименес е дал съгласието си да премине на „Ещадио до Драгао“, като е отворен дори за първоначален трансфер под наем.

Именно такъв е предпочитаният вариант за Порто – наем с опция или задължителна клауза за откупуване. Сега португалският клуб трябва да уточни тези детайли с ръководството на Милан.

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Снимки: Gettyimages