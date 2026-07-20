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Скалони: Загубите са част от живота

  • 20 юли 2026 | 02:16
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Селекцонерът на Аржентина Лионел Скалони не скри разочарованието си след загубата на финала на Световното първенство срещу Испания (0:1). Той обаче заяви, че загубите са част от живота и трябва да се приемат, колкото и тежки да са те. Освен това той благодари на играчите си за себераздаването.

„Тъга, но дадохме всичко от себе си. Имам много неща, които мога да кажа за това как стигнахме дотук, но не си заслужава. Изпитвам вечна благодарност към тези момчета, които се бориха до самия край. Ще запомня това, което направиха, и самия факт, че стигнахме до финала. Това е от огромно значение. Велики сме в победата, но и в поражението, показахме, че умеем да губим“, започна Скалони.

„Приемаме нещата такива, каквито са, но това не означава, че трябва да забравяме какво направихме, за да стигнем дотук. На страната трябва да кажем, че оставихме всичко на терена, това е голям пример за нашия народ и нашата страна. Губи се, такъв е животът“, допълни селекционерът.

„Аз помня и вторите места, защото струва много усилия да стигнеш дотук. Разбира се, бихме искали да спечелим. Единственото, което изпитвам, е благодарност. Може да играеш добре или зле, но когато си дал всичко от себе си, е много трудно да упрекнеш някого за нещо“, завърши аржентинецът.

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Снимки: Gettyimages

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