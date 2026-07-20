Аржентина се нареди до Германия с 4 загубени финала

Аржентина изравни негативното постижение на Германия за най-много загубени финални мачове на световни първенства.
Поражението с 0:1 от Испания в решителния двубой на Мондиал 2026 се превърна в четвъртия загубен финал за „гаучосите“ в историята на турнира.
Предишните неуспешни финали за Аржентина са срещу Уругвай през 1930 г. (2:4) и два пъти срещу Германия – през 1990 г. (0:1) и през 2014 г. (0:1).
Загубата от Испания във финала през 2026 г. е и първо поражение за аржентинците на световни финали след загубата от Саудитска Арабия в груповата фаза на Мондиал 2022.
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