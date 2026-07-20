Президентът на Аржентина благодари на "гаучосите"

Президентът на Аржентина Хавиер Милей изказа благодарност към националния отбор на страната за представянето му на Световното първенство.

Във финалния мач на турнира аржентинците отстъпиха на Испания с 0:1 след продължения.

„Огромно благодаря, играчи! Борихте се до самия край. Аржентина е винаги на върха“, написа политикът в социалните мрежи.

Аржентина достигна до финал на световно първенство за седми път в историята си, като това е четвъртата загуба на тима в мача за златните медали.

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