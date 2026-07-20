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Президентът на Аржентина благодари на "гаучосите"

  • 20 юли 2026 | 02:41
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Президентът на Аржентина Хавиер Милей изказа благодарност към националния отбор на страната за представянето му на Световното първенство.

Във финалния мач на турнира аржентинците отстъпиха на Испания с 0:1 след продължения.

„Огромно благодаря, играчи! Борихте се до самия край. Аржентина е винаги на върха“, написа политикът в социалните мрежи.

Аржентина достигна до финал на световно първенство за седми път в историята си, като това е четвъртата загуба на тима в мача за златните медали.

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