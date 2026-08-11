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Африканският съдия преди Суперкупата на Европа: Не спирайте да мечтаете

  • 11 авг 2026 | 03:03
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Африканският съдия преди Суперкупата на Европа: Не спирайте да мечтаете

Сомалийският съдия Омар Артан отправи призив към амбициозните рефери „никога да не спират да мечтаят“, преди да влезе в историята като първия неевропеец, който ще ръководи мача за Суперкупата на Европа в сряда в Залцбург.

34-годишният арбитър се е утвърдил като един от водещите в африканския футбол. Той стана първият сомалиец, свирил финал на Шампионската лига на Конфедерацията на африканския футбол (КАФ), и беше отличен за мъжки съдия на годината на КАФ.

От УЕФА обявиха, че назначението на Артан е резултат от споразумение за сътрудничество, подписано с КАФ тази година, което цели да засили обмена между двата континента.

„Това е голяма чест за Омар Артан и за африканските съдии“, заяви президентът на КАФ Патрис Мотсепе в коментар, публикуван от УЕФА.

Артан беше избран и за Световното първенство тази година, но Службата за митническа и гранична защита на САЩ му забрани да влезе в страната, въпреки че притежаваше валидна виза.

„Беше много труден период“, сподели Артан. „Много хора ми съчувстваха, защото когато някой е работил дълги години и трябва да направи нещо, а след това не може, е много трудно.“

Според „Ройтерс“ строгата имиграционна политика на американския президент Доналд Тръмп е била повод за безпокойство по време на Световното първенство. Миналата година Вашингтон наложи всеобхватна забрана за пътуване на граждани от 12 държави, сред които и Сомалия. Служител на администрацията е заявил, че на Артан е отказан достъп поради връзки със „заподозрени членове на терористични организации“.

Артан е включен в международния списък на съдиите на ФИФА през 2018 г., а през 2024 г. стана първият сомалийски рефер на Купата на африканските нации.

„Вярвам, че щом аз мога да успея, всеки може“, каза той. „Никога не спирайте да мечтаете.“

В сряда в Залцбург един срещу друг ще се изправят носителят на Шампионската лига Пари Сен Жермен и шампионът в Лига Европа Астън Вила.

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