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  3. Йереми Пино: Минах през тежки моменти, но сега съм световен шампион

Йереми Пино: Минах през тежки моменти, но сега съм световен шампион

  • 20 юли 2026 | 04:23
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Испания извоюва златните медали на Мондиал 2026 след епичен триумф над Аржентина, който коронова новото златно поколение на страната. Сред празнуващите в шампионската нощ бе и Йереми Пино, който се появи пред камерите с екстравагантни очила и даде израз на огромното облекчение след извървения труден път до върха.

„Минах през много тежки дни, но останах тук, издържах и устоях... Сега вече съм световен шампион за цял живот“, лаконичен бе Пино.

Крилото на „Ла Роха“ премина през сериозни изпитания и контузии в клубния си тим, за да попадне в състава за Световното първенство, но в крайна сметка дочака своя най-велик миг във футбола.

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Снимки: Gettyimages

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