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Рома насочи поглед към Габриел Мартинели от Арсенал

  • 11 авг 2026 | 02:25
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Рома насочи поглед към Габриел Мартинели от Арсенал

Италианският Рома проявява сериозен интерес към крилото на Арсенал Габриел Мартинели, информира „Кориере дело Спорт“. Според изданието спортният директор на „вълците“ Тони Д'Амико вече работи по възможността за привличането на бразилския национал през настоящия трансферен прозорец.

Смята се, че евентуална сделка за 25-годишния футболист би струвала на италианския клуб между 40 и 45 милиона евро.

Първоначалната цел на Рома е бил Родриго Мора от Порто, за когото са били подготвени 25 милиона евро, но този трансфер е пропаднал.

Договорът на Мартинели с шампиона на Англия Арсенал изтича през лятото на 2025 година. Фактът, че лондончани вече привлякоха Христос Цолис, който играе на същата позиция, засилва спекулациите за предстояща раздяла с бразилеца.

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Снимки: Gettyimages

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