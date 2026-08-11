Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Манчестър Сити
  3. Мареска призова Омар Мармуш да вземе решение за бъдещето си

Мареска призова Омар Мармуш да вземе решение за бъдещето си

  • 11 авг 2026 | 04:29
  • 3113
  • 0
Мареска призова Омар Мармуш да вземе решение за бъдещето си

Египетският нападател Омар Мармуш трябва сам да реши дали ще остане в Манчестър Сити. Това заяви треньорът на отбора Енцо Мареска. Двадесет и седем годишният египтянин не успя да си извоюва постоянно място в стартовия състав, откакто пристигна от Айнтрахт (Франкфурт) през януари 2025 г. Той записа 22 мача във Висшата лига, като още 15 пъти влезе като резерва. Позицията му е усложнена от конкуренцията, тъй като норвежкият голмайстор Ерлинг Халанд е избор номер 1 за върха на атаката.

„Играчите работят всеки ден и искат да играят, така че когато не играят, не са доволни. Омар не игра много миналата година и вероятно иска да получи повече минути. Това не означава, че не може да ги получи тук, но това е и негово решение. Той трябва да реши“, цитира Мареска агенция ДПА.

Мармуш отбеляза два гола в неделната контрола в Сеул срещу Атлетико Мадрид, която Сити спечели с 3:1. Мареска сравни ситуацията на играча с тази на вратаря Джеймс Трафорд, който премина в Лийдс миналата седмица. Мармуш има договор с манчестърския клуб до лятото на 2029 г.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Африканският съдия преди Суперкупата на Европа: Не спирайте да мечтаете

Африканският съдия преди Суперкупата на Европа: Не спирайте да мечтаете

  • 11 авг 2026 | 03:03
  • 1833
  • 0
Рома насочи поглед към Габриел Мартинели от Арсенал

Рома насочи поглед към Габриел Мартинели от Арсенал

  • 11 авг 2026 | 02:25
  • 1488
  • 0
Порто се разбра със Сантиаго Хименес

Порто се разбра със Сантиаго Хименес

  • 11 авг 2026 | 01:57
  • 1288
  • 0
Гьокереш: Чувствам се в много по-добра форма, отколкото преди година

Гьокереш: Чувствам се в много по-добра форма, отколкото преди година

  • 10 авг 2026 | 23:33
  • 1090
  • 0
Хулиан Алварес гневен на Атлетико Мадрид, проведе двучасова среща с агентите си

Хулиан Алварес гневен на Атлетико Мадрид, проведе двучасова среща с агентите си

  • 10 авг 2026 | 22:27
  • 9368
  • 25
Рейнджърс се подсили с крило от ПСВ Айндховен

Рейнджърс се подсили с крило от ПСВ Айндховен

  • 10 авг 2026 | 21:55
  • 2543
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Мечтата на Левски минава през пустинята и коравите казахстански шампиони

Мечтата на Левски минава през пустинята и коравите казахстански шампиони

  • 11 авг 2026 | 07:00
  • 5706
  • 22
Има ли сили ЦСКА 1948 да елиминира Панатинайкос?

Има ли сили ЦСКА 1948 да елиминира Панатинайкос?

  • 11 авг 2026 | 07:40
  • 1533
  • 4
Сериозни битки и български надежди в Шампионската лига днес

Сериозни битки и български надежди в Шампионската лига днес

  • 11 авг 2026 | 08:03
  • 788
  • 0
Ботев (Пловдив) започна вихрено, но накрая трепери срещу "соколите"

Ботев (Пловдив) започна вихрено, но накрая трепери срещу "соколите"

  • 10 авг 2026 | 23:42
  • 33844
  • 94
Славия разби десетима от Ботев (Враца) за първа победа през сезона

Славия разби десетима от Ботев (Враца) за първа победа през сезона

  • 10 авг 2026 | 20:55
  • 25687
  • 37
Алвеша: Напрежението е в Панатинайкос

Алвеша: Напрежението е в Панатинайкос

  • 10 авг 2026 | 20:10
  • 11250
  • 39