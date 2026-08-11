Мареска призова Омар Мармуш да вземе решение за бъдещето си

Египетският нападател Омар Мармуш трябва сам да реши дали ще остане в Манчестър Сити. Това заяви треньорът на отбора Енцо Мареска. Двадесет и седем годишният египтянин не успя да си извоюва постоянно място в стартовия състав, откакто пристигна от Айнтрахт (Франкфурт) през януари 2025 г. Той записа 22 мача във Висшата лига, като още 15 пъти влезе като резерва. Позицията му е усложнена от конкуренцията, тъй като норвежкият голмайстор Ерлинг Халанд е избор номер 1 за върха на атаката.

„Играчите работят всеки ден и искат да играят, така че когато не играят, не са доволни. Омар не игра много миналата година и вероятно иска да получи повече минути. Това не означава, че не може да ги получи тук, но това е и негово решение. Той трябва да реши“, цитира Мареска агенция ДПА.

Мармуш отбеляза два гола в неделната контрола в Сеул срещу Атлетико Мадрид, която Сити спечели с 3:1. Мареска сравни ситуацията на играча с тази на вратаря Джеймс Трафорд, който премина в Лийдс миналата седмица. Мармуш има договор с манчестърския клуб до лятото на 2029 г.

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Снимки: Gettyimages