Кристиан Ромеро отказа да се ръкува с Доналд Тръмп

Веднага след финала, който донесе на Испания втора световна титла, аржентинците отидоха да получат медалите си за вицешампиони. Всички южноамерикански футболисти се качиха на сцената и се ръкуваха с Доналд Тръмп, президента на Съединените щати, с изключение на Кристиан Ромеро.

Всички футболисти на Аржентина се ръкуват с Джани Инфантино, а след това и с Доналд Тръмп, докато получават медалите си за вицешампиони, но не и Кристиан Ромеро, който подаде ръка само на президента на ФИФА.

В момента, в който стигна до Доналд Тръмп, Кристиан Ромеро протегна дясната си ръка към медала, който висеше на врата му, очевидно избягвайки да се ръкува с президента на Съединените щати. Той продължи пътя си, ръкувайки се с хората, които срещна.

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Снимки: Gettyimages