Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Световно първенство
  2. Аржентина
  3. Кристиан Ромеро отказа да се ръкува с Доналд Тръмп

Кристиан Ромеро отказа да се ръкува с Доналд Тръмп

  • 20 юли 2026 | 06:30
  • 2130
  • 0

Веднага след финала, който донесе на Испания втора световна титла, аржентинците отидоха да получат медалите си за вицешампиони. Всички южноамерикански футболисти се качиха на сцената и се ръкуваха с Доналд Тръмп, президента на Съединените щати, с изключение на Кристиан Ромеро.

Всички футболисти на Аржентина се ръкуват с Джани Инфантино, а след това и с Доналд Тръмп, докато получават медалите си за вицешампиони, но не и Кристиан Ромеро, който подаде ръка само на президента на ФИФА.

В момента, в който стигна до Доналд Тръмп, Кристиан Ромеро протегна дясната си ръка към медала, който висеше на врата му, очевидно избягвайки да се ръкува с президента на Съединените щати. Той продължи пътя си, ръкувайки се с хората, които срещна.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Нико Уилямс: Това е най-щастливият ден в живота ми

Нико Уилямс: Това е най-щастливият ден в живота ми

  • 20 юли 2026 | 03:25
  • 624
  • 0
Испания влезе в историята с двоен световен триумф

Испания влезе в историята с двоен световен триумф

  • 20 юли 2026 | 02:55
  • 1520
  • 0
Педро Поро: Посвещавам успеха на семейството си

Педро Поро: Посвещавам успеха на семейството си

  • 20 юли 2026 | 02:49
  • 465
  • 0
Президентът на Аржентина благодари на "гаучосите"

Президентът на Аржентина благодари на "гаучосите"

  • 20 юли 2026 | 02:41
  • 602
  • 2
Испания вече е отборът с най-дълга серия без загуба

Испания вече е отборът с най-дълга серия без загуба

  • 20 юли 2026 | 02:37
  • 2138
  • 0
Отаменди за заяде с Родри след края на финала

Отаменди за заяде с Родри след края на финала

  • 20 юли 2026 | 02:31
  • 2170
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Испания повтори приказката си и взе короната от Аржентина

Испания повтори приказката си и взе короната от Аржентина

  • 20 юли 2026 | 01:01
  • 111247
  • 890
България не успя срещу Франция и остана извън финалите

България не успя срещу Франция и остана извън финалите

  • 20 юли 2026 | 01:39
  • 43026
  • 118
Мбапе пак спечели надстрелването с Меси за "Златната обувка"

Мбапе пак спечели надстрелването с Меси за "Златната обувка"

  • 20 юли 2026 | 01:39
  • 8805
  • 10
Испания очаквано обра всички индивидуални награди на Световното

Испания очаквано обра всички индивидуални награди на Световното

  • 20 юли 2026 | 01:51
  • 13509
  • 15
Черно море изпусна победата над Ботев (Враца) в последната секунда

Черно море изпусна победата над Ботев (Враца) в последната секунда

  • 19 юли 2026 | 21:25
  • 34626
  • 67
ЦСКА представи белия екип, координатите на "Армията" са на фланелките

ЦСКА представи белия екип, координатите на "Армията" са на фланелките

  • 19 юли 2026 | 20:50
  • 15250
  • 47