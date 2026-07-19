Олисе се разплакал в съблекалнята заради пропуските си при резултат 4:3

Майкъл Олисе се е разплакал в съблекалнята след края на малкия финал, който Франция загуби от Англия с 4:6 тази събота в Маями. Френският нападател, който се отличи с две асистенции, се е самообвинявал за двата пропуска, които направи сам срещу вратата през второто полувреме, когато резултатът беше 4:3 в полза на Англия. Но не само това е била причината...

Олисе е бил завладян от дълбока емоция, свързана с края на Световното първенство и усещането, че е пропуснал нещо огромно. Близки до него обясняват колко горд е той да представлява Франция и да подобри рекорда на Пеле за асистенции на световни финали, но също така, че е искал повече, много повече от участие в малкия финал. Сълзите му след мача Франция – Англия са били смесица от лично разочарование заради липсата на голове през целия турнир, а не само в този двубой, и от страстна гордост да представлява Франция, с убеждението, че отборът е можел да постигне нещо повече. Дидие Дешан, който е много близък с нападателя, е разговарял с него в съблекалнята, за да го утеши, съобщава "Екип".

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google