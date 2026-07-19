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Франция и Англия изиграха най-резултатния малък финал

  • 19 юли 2026 | 02:52
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Мачът за бронзовите медали на Мондиал 2026 влезе в историята като най-резултатният сблъсък на малък финал в историята на световни първенства.

Никога до този момент в един двубой от тази фаза на шампионат на планетата не бяха падали десет гола.

С победата на Англия срещу Франция с 6:4 двата отбора подобриха рекорд от друг мач с участието на “петлите”.

Джуд Белингам подобри рекорда на Англия за най-много голове на голям турнир
Джуд Белингам подобри рекорда на Англия за най-много голове на голям турнир

Той датира от 1958 г., когато французите са на победната страна и побеждават Западна Германия с 6:3.

Като цяло двата тима спазиха традицията за висока резултатност в този мач, където само в четири случая (1962, 1970, 1974, 2018) са падали по-малко от три гола.

БНТ ще излъчи всички 104 мача от Мондиал 2026, Sportal.bg ги дава онлайн
БНТ ще излъчи всички 104 мача от Мондиал 2026, Sportal.bg ги дава онлайн

Сега остава да се изиграе само още един мач от Мондиал 2026, който също е днес, 19-и юли (неделя), и от 22:00 часа българско време Аржентина и Испания излизат в големия финал на турнира. Този, както и всички 104 срещи от шампионата на планетата в САЩ, Канада и Мексико, може да гледате на живо в bnt.sportal.bg.

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