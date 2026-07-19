Франция и Англия изиграха най-резултатния малък финал

Мачът за бронзовите медали на Мондиал 2026 влезе в историята като най-резултатният сблъсък на малък финал в историята на световни първенства.

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𝗧𝗛𝗜𝗦 𝗜𝗦 𝗪𝗛𝗬 𝗪𝗘 𝗟𝗢𝗩𝗘 𝗙𝗢𝗢𝗧𝗕𝗔𝗟𝗟. 𝗪𝗛𝗔𝗧 𝗔 𝗚𝗔𝗠𝗘 😍🍿 pic.twitter.com/kWzBYtoqWn — 433 (@433) July 18, 2026

Никога до този момент в един двубой от тази фаза на шампионат на планетата не бяха падали десет гола.

С победата на Англия срещу Франция с 6:4 двата отбора подобриха рекорд от друг мач с участието на “петлите”.

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Той датира от 1958 г., когато французите са на победната страна и побеждават Западна Германия с 6:3.

Като цяло двата тима спазиха традицията за висока резултатност в този мач, където само в четири случая (1962, 1970, 1974, 2018) са падали по-малко от три гола.

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Сега остава да се изиграе само още един мач от Мондиал 2026, който също е днес, 19-и юли (неделя), и от 22:00 часа българско време Аржентина и Испания излизат в големия финал на турнира. Този, както и всички 104 срещи от шампионата на планетата в САЩ, Канада и Мексико, може да гледате на живо в bnt.sportal.bg.

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