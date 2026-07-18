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Франция без Дембеле, Англия без Кейн - съставите на двата отбора в битката за бронза

  • 18 юли 2026 | 22:51
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Франция без Дембеле, Англия без Кейн - съставите на двата отбора в битката за бронза

Битката за бронзовите медали на Световното първенство по футбол противопоставя колосите Франция и Англия в малкия финал на турнира. Двубоят ще се играе на емблематичния стадион „Маями Стейдиъм" в САЩ. Главен съдия на сблъсъка е авторитетният венецуелец Хесус Валенсуела, който ще ръководи изцяло южноамериканска съдийска бригада.

Този мач събира два отбора, чиято единствена реална цел през турнира беше вдигането на световната титла. Вместо това, те трябва да се изправят един срещу друг в т.нар. „мач на разочарованите“, след като претърпяха болезнени отпадания на крачка от финала. Франция стигна дотук след безлична загуба с 0:2 от Испания, докато Англия изпусна преднината си и бе пречупена драматично с 1:2 от Аржентина в самия край на своя полуфинал.

Сега бронзовите медали остават единствената им утешителна награда. За Англия това е шанс за най-добро класиране на Мондиал от 60 години насам. За Франция двубоят носи огромен сантимент, тъй като е бенефис и последен мач на легендарния селекционер Дидие Дешан начело на „петлите“.

Франция излиза с Килиан Мбапе на върха на атаката и Раян Шерки, Дезире Дуе и Майкъл Олисе, които да го подкрепят в предни позиции. Адриен Рабио и Уорън Заир-Емери пък са двойката опорни халфове.

Томас Тухел пък изненадва, стартирайки мача без Хари Кейн, а вместо него на върха на атаката започва Айвън Тони. Морган Роджърс и Еберечи Езе ще бъдат двамата атакуващи халфове зад гърба му, а на двете крила шанс за изява получават Маркъс Рашфорд и Букайо Сака.

ФРАНЦИЯ: Менян, Густо, Конате, Лакроа, Ернандес, Рабио, Емери, Шерки, Дуе, Олисе, Мбапе

АНГЛИЯ: Хендерсън, Куанса, Конса, Геи, Спенс, Райс, Езе, Роджърс, Сака, Рашфорд, Тони

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