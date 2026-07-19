Дешан след "Лебедовата песен" срещу Англия: Получих съобщения, които ме разплакаха

Дидие Дешан даде последната си пресконференция като национален селекционер на Франция след загубата от Англия в малкия финал в събота (4:6). В едно последно изказване той направи равносметка на лудия мач, коментира наследника си Зинедин Зидан и сподели емоциите си.

"Беше много специален ден, въпреки че с моя щаб бяхме изцяло фокусирани върху подготовката за мача. Щеше да е по-добре да завършим трети, но за съжаление това не се случи след катастрофалното първо полувреме. Малко се ядосах. С гордост и чест почти успяхме да обърнем резултата. Представянето през второто полувреме повече съответства на френския отбор, на това, което този тим показа на Световното първенство: игра, много голове, с Килиан начело. Разочарованието от този малък финал е голямо, но се изправихме срещу по-добър отбор", започна Дешан.

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Той коментира и как е преживял всичко това в личен план, а не само като професионалист край тъч линията или в съблекалнята

« Je ne souhaite pas le malheur, je souhaite à l'équipe de France et à mon successeur que ça se passe le mieux possible »



Quand Deschamps parle de la suite pour les Bleus dans sa dernière conférence de presse #FRANG pic.twitter.com/VcVlrRcA1b — L'Équipe (@lequipe) July 19, 2026

"За първи път си казах: „Това е последният път, в който го правиш“. Получих много съобщения, но две-три от тях ме разплакаха. Не ме питайте кой и защо, защото това са хора, които значат много за мен. Това е краят на нещо, което представляваше най-красивото. Започнах през 2012 г. – някои от вас бяха тук – поставяйки френския отбор над всичко. Завърших, казвайки на футболистите същото. Те могат да играят в най-големите клубове в света, но няма нищо, абсолютно нищо по-високо от това тук. Гордея се, че бях в услуга на отбора дълго време, за някои твърде дълго, и че оставих този отбор на върха, макар и не на първото стъпало. Пожелавам им да стигнат най-високо и да имат още успехи. Чувствам, че дадох много. Изпитах огромно удоволствие да разговарям с тях по време на това състезание. И ето, всичко свърши. Фактът, че се мобилизираха, също е типично за тях. Те имат тази гордост и характер", каза Дешан.

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Въпреки тържествения момент, нямаше как Дешан да не бъде запитан за ситуацията през първото полувреме на днешния мач. "Петлите" получиха четири гола до почивката и бяха напълно неузнаваеми.

"Няма да уреждам сметки днес. Играчите знаят много добре. Няма да соча с пръст. На тях обаче винаги им казвам. Със сигурност, както каза Килиан, трябваше да се преглътне загубата. Но аз съм този, който сгреши, трябваше да направя други избори още в началото на мача, можете да го кажете, и може би щеше да е по-добре. Всеки е оценяван според представянето си. Очевидно някои играчи можеха да се справят по-добре. Пожелавам най-доброто на всички", запази хладнокръвие Дешан.

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Все пак специалистът намери причина и донякъде, че сривът в играчите може да е дошъл от негативния развой при поражението с 0:2 от Испания в полуфиналния сблъсък.

"Това може да е причина. С играчите, с които разполагах, направих и ротации, защото смятах, че е логично. Това бяха футболисти, които бяха играли малко или никак, и е трудно да си на ниво, но не можех да си представя, че ще бъдем в толкова тежко положение. Фактът, че се мобилизираха, също е типично за тях. Те имат тази гордост и характер. За щастие. Можех да сменя осем на полувремето, но вече смених доста (четирима). Добре е, че отборът имаше тази реакция", каза още Дешан.

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След това наставникът направи обобщение и на представянето на голямата звезда на тима Килиан Мбапе, който оглави голмайсторската класация на Мондиала, както и вечната ранглиста на реализаторите на Световни първенства поне до мача на Аржентина на Лионел Меси срещу Испания.

"Килиан е изключителен играч, който в човешки план има имидж, който не отговаря на реалността. Той беше страхотен капитан. Въпреки разочарованието, че не стигнахме до финала, чрез това, което го виждам да прави на терена и извън него, изобщо не съжалявам, че го избрах за капитан. Той беше примерен през цялото Световно първенство", сподели Дешан.

Дешан бе запитан и за наследника си Зидан, който се очаква да поеме юздите на националния отбор в края на настоящия месец.

"Потенциалът е налице, има страхотни играчи, които ще израснат чрез този опит, има всичко необходимо този френски отбор да се задържи на най-високо ниво. Не желая нещастие, желая на френския отбор и на моя наследник всичко да върви по най-добрия възможен начин. Сигурното е, че както казах, след това ще стана мълчалив привърженик. Никой не ме е молил за нищо. За момента е предвидено да отида на почивка, за да се насладя на близките си", сподели Дешан.

Накрая преди да сложи точка на последната си пресконференция, Дидие Дешан говори за плановете се в близкото бъдеще, след като си вземе заслужена почивка.

"Първо ще се погрижа за близките си. Трябва да се възстановя, изразходвах доста енергия, особено предвид това, което ми се случи. Няма да давам подсказки. Не исках, макар че можех, да взема решение преди или по време на турнира. Имам свободата да избирам, имам избор, ще видим", завърши Дешан.

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