Мбапе вече е най-резултатният играч на Световни първенства, но Меси тепърва ще играе

Килиан Мбапе вече е най-резултатният футболист на Световни първенства. Нападателят на Реал Мадрид реализира два гола при загубата на Франция с 4:6 от Англия в мача за бронзовите медали на Мондиал 2026.
Мбапе вече има 22 гола на планетарни форуми, като изпревари Лионел Меси на върха.
Франция бе на прага на велик обрат, но накрая Англия ликува с исторически бронз в извънземен мач
Аржентинецът е с 21, но във финала с Испания ще може да прибави към актива си.
С десетия си гол Мбапе направи нещо, което само трима преди него са вършили
Той вече е вкарвал два гола на финал на Световно първенство, след като го направи на Мондиал 2022 в Катар срещу Франция.
В същия мач пък Мбапе реализира хеттрик.
27-годишният французин завърши Мондиал 2026 с 10 гола и стана първият с двуцифрен брой попадения на Световно от Герд Мюлер на Мондиал 1970. Германецът също финишира с 10 гола.
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Сега остава да видим какво ще стане на големия финал между Аржентина и Испания, който предстои в днешния 19-и юли (неделя) и ще стартира от 22:00 часа българско време. Този, както и всички 104 мача от шампионата на планетата в САЩ, Канада и Мексико, може да гледате на живо в bnt.sportal.bg.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google