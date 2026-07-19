Мбапе вече е най-резултатният играч на Световни първенства, но Меси тепърва ще играе

Килиан Мбапе вече е най-резултатният футболист на Световни първенства. Нападателят на Реал Мадрид реализира два гола при загубата на Франция с 4:6 от Англия в мача за бронзовите медали на Мондиал 2026.

HISTORY FOR MBAPPÉ 🇫🇷



HE BECOMES THE ALL-TIME TOP GOALSCORER IN FIFA WORLD CUP HISTORY WITH 22 GOALS pic.twitter.com/zncm3IfVmH — FOX Sports (@FOXSports) July 18, 2026

Мбапе вече има 22 гола на планетарни форуми, като изпревари Лионел Меси на върха.

Франция бе на прага на велик обрат, но накрая Англия ликува с исторически бронз в извънземен мач

Аржентинецът е с 21, но във финала с Испания ще може да прибави към актива си.

С десетия си гол Мбапе направи нещо, което само трима преди него са вършили

Той вече е вкарвал два гола на финал на Световно първенство, след като го направи на Мондиал 2022 в Катар срещу Франция.

Kylian Mbappé asalta el Pichichi del Mundial aprovechando el partido por el 3º puesto 🐢



El francés hace un doblete y se coloca, con 10 dianas, como Bota de Oro en solitario 🔥



Además, el delantero del Real Madrid ya es el máximo goleador en la historia de los Mundiales, con 22… pic.twitter.com/qd2Y16glil — MARCA (@marca) July 18, 2026

В същия мач пък Мбапе реализира хеттрик.

27-годишният французин завърши Мондиал 2026 с 10 гола и стана първият с двуцифрен брой попадения на Световно от Герд Мюлер на Мондиал 1970. Германецът също финишира с 10 гола.

БНТ ще излъчи всички 104 мача от Мондиал 2026, Sportal.bg ги дава онлайн

Сега остава да видим какво ще стане на големия финал между Аржентина и Испания, който предстои в днешния 19-и юли (неделя) и ще стартира от 22:00 часа българско време. Този, както и всички 104 мача от шампионата на планетата в САЩ, Канада и Мексико, може да гледате на живо в bnt.sportal.bg.

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