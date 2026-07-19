Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Световно първенство
  2. Франция
  3. Кунде с критики към мача за третото място

Кунде с критики към мача за третото място

  • 19 юли 2026 | 06:46
  • 222
  • 0

Макар да признава, че „петлите“ е трябвало да се представят по-добре срещу Англия при загубата с 4:6 защитникът Жул Кунде смята, че малкият финал не бива да се провежда, тъй като на отборите им е много трудно да се мобилизират.

"Изиграхме много, много лошо първо полувреме поради различни причини. През втората част бяхме много по-близо до нивото, което трябва да показваме с фланелката на Франция. Това обаче не беше достатъчно, въпреки че имахме много положения. Всички сме разочаровани, че завършваме с втора поредна загуба и не успяхме да подарим победа на треньора", започна Кунде.

Франция бе на прага на велик обрат, но накрая Англия ликува с исторически бронз в извънземен мач
Франция бе на прага на велик обрат, но накрая Англия ликува с исторически бронз в извънземен мач

След това състезателят бе запитан за какво съжалява най-много.

"Съжалението е преди всичко, че не сме на финал. Това е труден за игра мач. Лично аз смятам, че такъв мач не трябва да се играе, защото като състезател е много трудно да го изиграеш, след като си се готвил само за една цел – финала. Въпреки това сме длъжни да се представим по-добре. Като цяло оставихме положителен образ и хората се наслаждаваха да ни гледат, но да завършим така ни оставя горчив вкус", каза Кунде.

Франция и Англия изиграха най-резултатния малък финал
Франция и Англия изиграха най-резултатния малък финал

Логично, футболистът говори и за селекционера на отбора Дидие Дешан, който за последно води "петлите" за последно.

"Спомняме си в какво състояние беше френският отбор, когато той го пое. Както в спортен план, така и по отношение на имиджа, преминавахме през труден период, имаше липса на подкрепа. С годините той изправи този отбор на крака с работата на своя щаб и на всички играчи, минали под негово ръководство. Трябва да сме му благодарни за това, за 2018 г. Бъдещето на френския отбор също е бляскаво, имаме много добра група и талант", каза още Кунде.

Френската футболна федерация отдаде почит на Дешан
Френската футболна федерация отдаде почит на Дешан

Накрая той открехна и завесата за последния разговор с Дешан в съблекалнята.

"Беше трудно, той беше развълнуван, защото му беше за последно. Изказа думи на благодарност за годините, прекарани заедно, за този турнир и за това, което дадохме, макар и да не направихме всичко както трябва. По отношение на колектива, всичко беше много позитивно и доставихме голямо удоволствие на французите. Това също е важно", завърши Кунде.

БНТ ще излъчи всички 104 мача от Мондиал 2026, Sportal.bg ги дава онлайн
БНТ ще излъчи всички 104 мача от Мондиал 2026, Sportal.bg ги дава онлайн

Сега остава да се изиграе само още един мач от Мондиал 2026, който също е днес, 19-и юли (неделя), и от 22:00 часа българско време Аржентина и Испания излизат в големия финал на турнира. Този, както и всички 104 срещи от шампионата на планетата в САЩ, Канада и Мексико, може да гледате на живо в bnt.sportal.bg.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Мбапе: Спечелихме второто полувреме, но не и мача

Мбапе: Спечелихме второто полувреме, но не и мача

  • 19 юли 2026 | 03:35
  • 680
  • 1
Това е първият успешен опит за бронз на Англия

Това е първият успешен опит за бронз на Англия

  • 19 юли 2026 | 03:18
  • 489
  • 0
Тухел: Бяхме изтощени, но направихме нещо специално

Тухел: Бяхме изтощени, но направихме нещо специално

  • 19 юли 2026 | 03:17
  • 1704
  • 3
Олисе бутна от върха Пеле в престижна класация

Олисе бутна от върха Пеле в престижна класация

  • 19 юли 2026 | 03:04
  • 1180
  • 0
Букайо Сака се нареди до легенди на Англия

Букайо Сака се нареди до легенди на Англия

  • 19 юли 2026 | 02:57
  • 649
  • 0
Франция и Англия изиграха най-резултатния малък финал

Франция и Англия изиграха най-резултатния малък финал

  • 19 юли 2026 | 02:52
  • 7015
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Франция бе на прага на велик обрат, но накрая Англия ликува с исторически бронз в извънземен мач

Франция бе на прага на велик обрат, но накрая Англия ликува с исторически бронз в извънземен мач

  • 19 юли 2026 | 02:02
  • 77329
  • 488
Лудогорец би някак Локо (Пд), вездесъщият Чочев и Бонман измъкнаха "орлите"

Лудогорец би някак Локо (Пд), вездесъщият Чочев и Бонман измъкнаха "орлите"

  • 18 юли 2026 | 23:10
  • 45104
  • 191
Страхотна България гледа към финалите на Лигата след бой над САЩ

Страхотна България гледа към финалите на Лигата след бой над САЩ

  • 19 юли 2026 | 06:22
  • 16161
  • 49
Страхотен гол на Карагарен, но накрая Арда можеше да загуби

Страхотен гол на Карагарен, но накрая Арда можеше да загуби

  • 18 юли 2026 | 19:55
  • 39096
  • 25
Официално: Лудогорец привлече герой за Египет на Световното

Официално: Лудогорец привлече герой за Египет на Световното

  • 18 юли 2026 | 20:31
  • 17197
  • 8
Челси шокира Арсенал за Морган Роджърс след оферта от 117 милиона

Челси шокира Арсенал за Морган Роджърс след оферта от 117 милиона

  • 18 юли 2026 | 21:08
  • 17268
  • 15