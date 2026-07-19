Кунде с критики към мача за третото място

Макар да признава, че „петлите“ е трябвало да се представят по-добре срещу Англия при загубата с 4:6 защитникът Жул Кунде смята, че малкият финал не бива да се провежда, тъй като на отборите им е много трудно да се мобилизират.

"Изиграхме много, много лошо първо полувреме поради различни причини. През втората част бяхме много по-близо до нивото, което трябва да показваме с фланелката на Франция. Това обаче не беше достатъчно, въпреки че имахме много положения. Всички сме разочаровани, че завършваме с втора поредна загуба и не успяхме да подарим победа на треньора", започна Кунде.

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След това състезателят бе запитан за какво съжалява най-много.

"Съжалението е преди всичко, че не сме на финал. Това е труден за игра мач. Лично аз смятам, че такъв мач не трябва да се играе, защото като състезател е много трудно да го изиграеш, след като си се готвил само за една цел – финала. Въпреки това сме длъжни да се представим по-добре. Като цяло оставихме положителен образ и хората се наслаждаваха да ни гледат, но да завършим така ни оставя горчив вкус", каза Кунде.

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Логично, футболистът говори и за селекционера на отбора Дидие Дешан, който за последно води "петлите" за последно.

"Спомняме си в какво състояние беше френският отбор, когато той го пое. Както в спортен план, така и по отношение на имиджа, преминавахме през труден период, имаше липса на подкрепа. С годините той изправи този отбор на крака с работата на своя щаб и на всички играчи, минали под негово ръководство. Трябва да сме му благодарни за това, за 2018 г. Бъдещето на френския отбор също е бляскаво, имаме много добра група и талант", каза още Кунде.

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Накрая той открехна и завесата за последния разговор с Дешан в съблекалнята.

"Беше трудно, той беше развълнуван, защото му беше за последно. Изказа думи на благодарност за годините, прекарани заедно, за този турнир и за това, което дадохме, макар и да не направихме всичко както трябва. По отношение на колектива, всичко беше много позитивно и доставихме голямо удоволствие на французите. Това също е важно", завърши Кунде.

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