Над 15 000 армейци вече имат билет за ЦСКА - Макаби (Тел Авив)

Слушай на живо: ЦСКА - Макаби (Тел Авив)

ЦСКА съобщи, че вече над 15 000 привърженици са се сдобили с билет за предстоящия реванш срещу Макаби (Тел Авив) от третия квалификационен кръг на Лига Европа. Двубоят на Националния стадион "Васил Левски" е в четвъртък от 21:00 часа.

"Армейците" имат солиден аванс след първата среща в Грузия, която беше спечелена от тима на Христо Янев с категоричното 3:0. Ако преодолеят израелския си съперник, в плейофите "червените" ще срещнат носителя на Купата на Гърция - ОФИ Крит.

ЦСКА пусна допълнителни билети за реванша с Макаби (Тел Авив)

"Вече над 15 000 армейци се сдобиха с билет за реванша срещу Макаби (Тел Авив) в четвъртък! След страхотната победа в първия мач, Христо Янев и момчетата му са готови да направят решителната крачка към плейофите. Армейци, чака ни незабравима вечер! Всички заедно и до последен дъх – за любимия отбор! Само ЦСКА! Стадионът целият червен!", написаха от Борисовата градина.

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